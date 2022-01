Une nouvelle étude de la société d'intelligence logicielle Dynatrace montre qu'en conséquence, les équipes passent 42 % de leur temps sur des tâches manuelles et routinières, ce qui limite leur capacité à accélérer l'innovation et souligne la nécessité d'une utilisation accrue de l'IA et de l'automatisation.Le rapport montre que 99 % des organisations ont un environnement multicloud, l'entreprise moyenne utilisant cinq plateformes différentes, notamment Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform et IBM Red Hat. Les organisations s'appuient également sur sept solutions différentes de surveillance de l'infrastructure, en moyenne, pour gérer les environnements multiclouds, et 57 % affirment que cela rend difficile l'optimisation efficace des performances de l'infrastructure et de la consommation des ressources.En outre, 81 % des responsables informatiques déclarent que leur utilisation de Kubernetes a rendu leur infrastructure plus dynamique et plus difficile à gérer, et 56 % affirment que les solutions traditionnelles de surveillance de l'infrastructure ne sont plus adaptées à un monde de clouds multiples et de Kubernetes.", explique Bernd Greifeneder, fondateur et directeur technologique de Dynatrace. "."Parmi les autres résultats, 61 % des responsables informatiques déclarent que les angles morts d'observabilité dans leurs environnements multiclouds deviennent un risque plus important pour la transformation numérique, car les équipes se retrouvent sans moyen facile de surveiller leur infrastructure de bout en bout. En outre, 58 % des responsables informatiques affirment que la gestion de l'infrastructure pèse de plus en plus sur les ressources en raison de l'utilisation accrue des services en cloud.Source : Dynatrace Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Les équipes chargées de l'infrastructure au sein de votre entreprise sont-elles également confrontées à ce problème ? l'adoption de l'IA et de l'automatisation est-elle envisagée pour y remédier ?