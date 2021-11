Les résultats de cette nouvelle enquête menée auprès de plus de 200 responsables informatiques aux États-Unis montrent que 95 % des entreprises font du multi-cloud une priorité stratégique en 2022, la sécurité étant au cœur de leurs préoccupations.Cependant, seuls 54 % d'entre eux sont convaincus de disposer des outils ou des compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. En fait, en ce qui concerne les opérations multi-cloud en général, 76 % des personnes interrogées pensent qu'elles sont "sous-investies" dans leurs entreprises respectives.L'étude de la plate-forme de sécurité Valtix révèle que 51 % des personnes interrogées résistent à l'idée de passer à des plates-formes multi-clouds en raison de la complexité accrue de la sécurité, même si 92 % d'entre elles savent qu'à un moment donné, la croissance de l'entreprise l'exigera. 82 % reconnaissent que la complexité de la mise en œuvre et de la gestion de la sécurité multi-cloud a également ralenti l'agilité de leur entreprise.", explique Douglas Murray, PDG chez Valtix. "."Parmi les autres résultats, 62 % des entreprises sont déjà multi-cloud, et 84 % de celles qui ne le sont pas prévoient de le devenir d'ici deux ans. 83 % des entreprises prévoient d'allouer des budgets supplémentaires à la sécurité multi-cloud en 2022 et, en moyenne, ces entreprises prévoient d'augmenter ces budgets de 47 %.Les compétences sont également un problème : 67 % des entreprises reconnaissent que leurs employés sont sous-qualifiés en matière de sécurité multi-cloud. Seules 48 % des entreprises sont convaincues que chaque charge applicative de leurs comptes de cloud public est connue, tandis que 55 % seulement sont convaincues que la sécurité du réseau ou de l'hôte est déployée sur tous leurs comptes de cloud public et les charges applicatives qui y sont exécutées.Interrogés sur la gestion des applications, 96 % des responsables informatiques déclarent que leur travail serait plus facile s'ils disposaient d'une console unique pour gérer leur sécurité sur plusieurs clouds. 89 % reconnaissent que la sécurité dans le cloud est différente d'une approche sur site.Source : Valtix Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise est-elle mutli-cloud ou prévoit-elle le devenir ?Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?