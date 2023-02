En moyenne, les entreprises ont placé 57 % de leur stockage dans le cloud, tout en conservant 43 % sur place.Toutefois, l'étude de Virtana montre que cette évolution s'inscrit dans un contexte de hausse des coûts. 94 % d'entre elles déclarent que les coûts de stockage dans le nuage augmentent, et 54 % indiquent que leurs dépenses de stockage augmentent plus rapidement que leurs coûts globaux dans le nuage.La plupart des personnes interrogées (69 %) déclarent que le stockage représente désormais plus d'un quart de leurs coûts totaux de cloud computing, tandis que 23 % déclarent qu'il en représente plus de la moitié. Le rapport révèle également qu'il n'existe pas de stratégie unique pour décider du stockage à mettre dans le cloud et de celui à conserver sur place. Dans l'ensemble, les répondants sont partagés de manière égale : 33 % s'appuient sur les connaissances et l'expertise de leur équipe, 33 % utilisent des outils tiers automatisés et 31 % suivent les recommandations de leur fournisseur de services de cloud computing.La chaîne d'approvisionnement est également source d'efforts supplémentaires, 67 % des personnes interrogées déclarant devoir consacrer plus de temps à la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement. Presque le même nombre (65 %) sont contraints d'optimiser et de prolonger la durée de vie de leurs ressources existantes.", explique Jon Cyr, vice-président des produits chez Virtana. "Source : Virtana Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette enquête de Virtana est pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?