Les dépenses en infrastructure de cloud partagé ont atteint 16,8 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 24,4 % par rapport à l'année précédente. IDC s'attend à ce que la forte demande d'infrastructure de cloud partagé se poursuive, les dépenses devant dépasser celles des infrastructures non cloud en 2023. Le segment des infrastructures de cloud computing dédiées a augmenté de 25,3 % par rapport à l'année précédente au 3T22 pour atteindre 7,1 milliards de dollars. Sur le total de l'infrastructure de cloud dédié, 45,2 % ont été déployés dans les locaux des clients.Pour l'ensemble de l'année 2022, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure de cloud computing augmenteront de 19,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 88,1 milliards de dollars - une augmentation notable par rapport à la croissance annuelle de 8,6 % enregistrée en 2021. L'infrastructure non cloud devrait augmenter de 10,7 % pour atteindre 64,7 milliards de dollars. L'infrastructure de cloud partagé devrait augmenter de 19,0 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 60,9 milliards de dollars pour l'année entière, tandis que les dépenses en infrastructure de cloud dédié devraient augmenter de 21,2 % pour atteindre 27,3 milliards de dollars pour l'année entière.IDC suit les différentes catégories de fournisseurs de services et la quantité d'infrastructures de calcul et de stockage que ces fournisseurs achètent, y compris les infrastructures en nuage et hors nuage. La catégorie des fournisseurs de services comprend les fournisseurs de services en nuage, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication et les fournisseurs de services gérés. Au 3T22, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 23,9 milliards de dollars en infrastructures de calcul et de stockage, soit une hausse de 22,5 % par rapport à l'année précédente. Ces dépenses représentaient 58,7 % du marché total. Les fournisseurs autres que les prestataires de services (par exemple, les entreprises, les administrations publiques, etc.) ont augmenté leurs dépenses à un taux tout aussi élevé, soit 19,3 % par rapport à l'année précédente. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 87,8 milliards de dollars en 2022, soit une croissance de 17,5 % par rapport à l'année précédente.Sur le plan géographique, les dépenses en infrastructures de cloud computing ont augmenté d'une année sur l'autre au 3T22 dans toutes les régions, à l'exception de l'Europe centrale et orientale (ECO), qui est touchée par la guerre Russie-Ukraine. Les dépenses en Europe centrale et orientale ont diminué de 35,1 % par rapport à l'année précédente au cours du trimestre. Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA), les États-Unis et l'Europe de l'Ouest ont connu la plus forte croissance avec respectivement 65,8 %, 32,1 % et 31,3 % par rapport à l'année précédente. Toutes les autres régions ont affiché une croissance de l'ordre de 10 à 20 %. Pour l'ensemble de l'année 2022, les dépenses en infrastructures de cloud computing devraient augmenter dans toutes les régions, à l'exception de l'Europe centrale et orientale, et quatre régions - l'Asie/Pacifique (à l'exception du Japon et de la Chine), la région MEA, les États-Unis et l'Europe occidentale - devraient afficher une croissance annuelle de l'ordre de 20 à 35 %.Sur le long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure de cloud computing auront un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,9 % sur la période de prévision 2021-2026, pour atteindre 135,1 milliards de dollars en 2026 et représenter 67,3 % des dépenses totales en infrastructure de calcul et de stockage. L'infrastructure de cloud partagé représentera 72,3 % du montant total du cloud, avec un CAGR de 13,8 %. Les dépenses liées aux infrastructures de cloud computing dédiées augmenteront à un CAGR de 10,7 % pour atteindre 37,4 milliards de dollars. Les dépenses pour les infrastructures non cloud auront un CAGR de 2,3 %, pour atteindre 65,6 milliards de dollars en 2026. Les dépenses des fournisseurs de services en matière d'infrastructure de calcul et de stockage devraient connaître un CAGR de 12,1 %, pour atteindre 131,9 milliards de dollars en 2026.Source : IDCQuelle lecture faites-vous de ce rapport d'IDC ?D'après vous, les prévisions à long terme présentées dans ce rapport sont-elles pertinentes ?