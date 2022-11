Avec l'impact négatif de l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, les entreprises réagissent à l'incertitude du marché en réduisant leurs dépenses, ce qui pourrait frapper la demande de services de cloud à court terme. Associé à la force du dollar américain, le taux de croissance annuel est passé sous la barre des 30 % pour la première fois. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud sont restés les trois principaux fournisseurs au troisième trimestre 2022, représentant ensemble 63 % des dépenses mondiales après une croissance de 33 %.La demande à long terme pour la numérisation des entreprises reste forte, car le passage au cloud reste le meilleur moyen pour les entreprises d'aujourd'hui de faire plus avec moins. Mais l'impact de l'inflation et de la récession sur le marché des services de cloud était évident, la plupart des principaux fournisseurs de cloud ayant manqué leurs objectifs de revenus au cours du trimestre.", a déclaré Alex Smith, vice-président de Canalys. "."AWS était le principal fournisseur de services de cloud au troisième trimestre 2022, représentant 32 % des dépenses totales après une croissance de 27 % sur une base annuelle. Malgré une croissance plus lente que prévu ce trimestre, AWS a annoncé de nouveaux engagements et des migrations de la part de clients dans de nombreux secteurs et zones géographiques. AWS continue d'étendre son infrastructure dans le monde entier pour soutenir ses clients, avec l'ouverture de sa deuxième région aux Émirats arabes unis et des plans pour lancer de nouvelles régions en Thaïlande.Azure arrive en deuxième position avec une part de marché de 22 %, après une croissance annuelle de 35 %. La croissance a été stimulée par une forte exécution des renouvellements. Historiquement, l'unité commerciale "cloud" de Microsoft a connu une performance stable en termes de revenus, avec un déclin provoqué uniquement par des variations trimestrielles. Microsoft poursuit ses efforts pour héberger davantage de ses propres services sur Azure. Elle a annoncé le lancement de sa nouvelle région de centre de données au Qatar, marquant ainsi une réalisation majeure pour la société en tant que premier hyperscaler à fournir des services de niveau entreprise dans le pays.Le taux de croissance de Google Cloud s'est encore accéléré, avec une hausse de 48 %, ce qui a porté sa part du marché mondial des services de cloud à 9 %. En plus de sa force dans le secteur des consommateurs, elle a gagné des opportunités dans le secteur public et les gouvernements ce trimestre. Elle a annoncé de nouvelles régions Google Cloud en Asie-Pacifique, situées en Malaisie, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande.", a déclaré Yi Zhang, analyste de recherche chez Canalys. "Source : CanalysQu'en pensez-vous ?