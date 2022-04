Le marché des solutions et services Cloud de 2020 à 2025 par segment Le marché des solutions et services Cloud de 2020 à 2025 par segment

Le marché des solutions et services Cloud est l'un des plus dynamiques de l'économie du numérique. Ainsi, entre 2021 et 2025, c'est en moyenne 2,8 milliards d'euros par an supplémentaires qui seront dépensés par les entreprises et organisations publiques sur ces prestations.Les services de sécurité autour des environnements Cloud vont continuer d'être particulièrement demandés par les entreprises et organisations publiques. Ce marché devrait quasiment tripler de taille pour dépasser les 700 millions d'euros en 2025.Si le marché du SaaS sera le véritable moteur du marché du Cloud (il représente désormais 6.1 milliards d'euros en France et sa croissance est attendue à 17% par an de moyenne d'ici 2025), c'est le segment des infrastructures systèmes à la demande (IaaS) qui sera l'accélérateur avec +37% sur l'année 2021 et une tendance forte à 2025.Markess by Exaegis se spécialise sur la recherche et l'analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d'apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.Source : Markess