Source : Gartner (avril 2022) Source : Gartner (avril 2022)

", a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner. "L'infrastructure en tant que service (IaaS) devrait connaître la plus forte croissance des dépenses des utilisateurs finaux en 2022, à 30,6 %, suivie par le bureau en tant que service (DaaS) à 26,6 % et la plateforme en tant que service (PaaS) à 26,1 % (voir tableau 1). La nouvelle réalité du travail hybride incite les entreprises à ne plus alimenter leur personnel avec des solutions informatiques clientes traditionnelles, telles que des ordinateurs de bureau et d'autres outils physiques au bureau, mais à se tourner vers le DaaS, dont les dépenses devraient atteindre 2,6 milliards de dollars en 2022. La demande des utilisateurs finaux pour des fonctionnalités natives du cloud explique la croissance du PaaS, dont les dépenses atteindront 109,6 milliards de dollars.", a déclaré Nag. "Le SaaS reste le plus grand segment du marché des services de cloud public, avec des prévisions de 176,6 milliards de dollars de dépenses pour les utilisateurs finaux en 2022. Gartner s'attend à une évolution constante de ce segment, les entreprises empruntant de multiples voies pour commercialiser le SaaS, par exemple via des places de marché dans le cloud, et continuant à décomposer les applications monolithiques plus importantes en éléments composables pour des processus DevOps plus efficaces.Les technologies émergentes de l'informatique en cloud, telles que l'informatique de périphérie hyperscale et les services d'accès sécurisé de périphérie (SASE), perturbent les marchés adjacents et forment de nouvelles catégories de produits, créant ainsi des flux de revenus supplémentaires pour les fournisseurs de cloud public.", a déclaré Nag. "".", a déclaré Nag. "Source : GartnerQu'en pensez-vous ?