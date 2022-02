Les applications spécifiques à l'industrie ont continué à diversifier l'utilisation des services d'infrastructure cloud, notamment dans le secteur de la santé et le secteur public. Cela s'est combiné à davantage de migration de charges de travail et de développement d'applications cloud-natives dans le cadre de projets de transformation numérique, ce qui a augmenté la demande de services.En outre, les moteurs de consommation durables liés à la pandémie, tels que le travail et l'apprentissage à distance, le commerce électronique, les jeux et le streaming de contenu, sont restés des contributeurs importants. De nouveaux cas d'utilisation immersifs émergent, tels que le metaverse, qui stimuleront la demande future et le besoin de services plus puissants, distribués, intelligents et évolutifs avec une latence plus faible. Les principaux fournisseurs de services cloud sont les mieux placés pour fournir l'infrastructure.Les trois premiers au quatrième trimestre 2021, à savoir AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ont collectivement augmenté de 45 %, pour représenter une part combinée de 64 % des dépenses des clients.Pour l'ensemble de l'année 2021, les dépenses totales en services d'infrastructure cloud ont augmenté de 35 % pour atteindre 191,7 milliards de dollars US, contre 142,0 milliards de dollars US en 2020. La réouverture des économies après les blocages et la confiance croissante des clients au cours de l'année ont augmenté les engagements contractuels pluriannuels avec les fournisseurs de services de cloud.Alors que les fournisseurs de services en cloud diversifient leurs portefeuilles pour atteindre de nouvelles opportunités, beaucoup se préparent au cloud computing nécessaire pour alimenter l'environnement partagé de réalité virtuelle ou augmentée connu sous le nom de metaverse. Il s'agira d'un moteur important pour les dépenses en services de cloud computing et le déploiement d'infrastructures au cours de la prochaine décennie. À bien des égards, le métavers ressemblera à l'Internet actuel, avec des capacités améliorées et un taux de consommation de calcul amplifié. Actuellement, les précurseurs du metaverse comprennent des cas d'utilisation couvrant les jeux, les médias sociaux, la collaboration sur le lieu de travail, l'éducation, l'immobilier, le commerce électronique et le commerce numérique, y compris les jetons non fongibles (NFT).", a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys. "", a déclaré Alex Smith, VP de Canalys. "Amazon Web Services (AWS) a dominé le marché des services d'infrastructure cloud au quatrième trimestre 2021, représentant 33 % des dépenses totales. Il a enregistré une croissance de 40 % sur une base annuelle. Meta, anciennement Facebook, a récemment choisi AWS comme fournisseur stratégique de services cloud à long terme et continue d'approfondir cette relation alors que Meta commence à s'éloigner des médias sociaux pour devenir une entreprise métaverse plus large au cours des cinq prochaines années. AWS a également annoncé la conquête de nouveaux clients dans les secteurs du commerce de détail, des soins de santé et des services financiers, et a souligné l'importance d'un accord avec le Nasdaq pour la migration des marchés vers AWS afin de devenir une bourse basée sur le cloud.Microsoft Azure détenait une part de marché de 22 % et était le deuxième plus grand fournisseur. Sa croissance a été de 46 %, grâce à des engagements de consommation à long terme. À travers sa pile technologique metaverse, Microsoft Azure a préparé Digital Twins pour modéliser les objets physiques, Azure IoT pour connecter les actifs physiques au cloud et Azure Maps, un service de cartographie privée en intérieur. L'entreprise a continué à développer ses activités de cloud dans de multiples secteurs au quatrième trimestre 2021, avec des contrats clés dans les secteurs de la santé et des services financiers.Google Cloud était le troisième fournisseur le plus important et a connu une croissance de 63 % pour représenter 9 % du marché. Le programmea récemment étendu le soutien aux startups soutenues par des investisseurs et a gagné des clients clés, dont certains dans l'espace de la réalité virtuelle. L'entreprise a également poursuivi ses plans d'expansion mondiale en investissant 1 milliard de dollars US sur cinq ans en Afrique pour soutenir les efforts de transformation numérique.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?