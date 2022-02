De nouvelles données du Synergy Research Group montrent que les dépenses des entreprises au quatrième trimestre pour les services d'infrastructure cloud ont franchi la barre des 50 milliards de dollars, soit une hausse de 36 % par rapport au quatrième trimestre de 2020.De nouvelles données du Synergy Research Group montrent que les dépenses des entreprises au quatrième trimestre pour les services d'infrastructure cloud ont franchi la barre des 50 milliards de dollars, soit une hausse de 36 % par rapport au quatrième trimestre de 2020. Les dépenses totales de l'année ont atteint 178 milliards de dollars, soit une hausse de 37 % par rapport à 2020. Amazon continue de dominer le marché, sa part de mondiale restant presque constante à 32-33%. Au quatrième trimestre, sa croissance annuelle a une fois de plus été légèrement supérieure à la croissance du marché global.Pendant ce temps, Microsoft continue sur sa lancée, sa part de marché augmentant de près de neuf points de pourcentage depuis la fin de 2017, pour atteindre 21 % au quatrième trimestre. Google et Alibaba continuent également d'accroître leur part de marché, tandis que dans l'ensemble, la longue traîne des fournisseurs de cloud de taille petite à moyenne voit ses revenus augmenter régulièrement mais ses parts de marché diminuer.La plupart des grands fournisseurs de cloud computing ayant publié leurs résultats pour le quatrième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud computing (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) se sont élevés à 50,5 milliards de dollars, les revenus sur douze mois atteignant 178 milliards de dollars. Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 38 % au quatrième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers contrôlent 71 % du marché. Sur le plan géographique, le marché du cloud continue de connaître une forte croissance dans toutes les régions du monde.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. "Source : SynergyQu'en pensez-vous ?A votre avis, l'adoption du multicloud fera-t-elle diminuer la part des fournisseurs hyperscale dans les prochaines années ?