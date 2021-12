L'étude montre que 74 % des entreprises ont vu leurs coûts de cloud augmenter au cours des 12 derniers mois, avec une augmentation moyenne des prix de 66 % en glissement annuel. Malgré cela, ce sont les préoccupations en matière de sécurité et de temps de fonctionnement - plutôt que le verrouillage du cloud - qui les empêchent de changer de fournisseur.Mark Boost, PDG de Civo, déclare :Les principales raisons invoquées par les entreprises pour rester fidèles aux trois grands fournisseurs de cloud sont les suivantes : elles pensent que les petits fournisseurs de cloud sont moins sûrs (51 %), qu'elles subiront davantage de pannes (47 %) et qu'ils sont tout simplement plus pratiques (37 %).Source : Civo Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? Utilisez-vous des fournisseurs hyperscale ? comment cela a-t-il évolué ?