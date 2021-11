Les dernières estimations de Canalys montrent que les dépenses ont augmenté de 12,9 milliards de dollars US par rapport au troisième trimestre 2020 et de 2,4 milliards de dollars US depuis le dernier trimestre. Les dépenses en services cloud sont toujours affectées par les efforts de transformation numérique nécessaires pour maintenir la continuité des activités lors de perturbations liées à une pandémie. En réponse, les principaux fournisseurs de services cloud ont mis l'accent sur l'expansion géographique des centres de données pour répondre à la demande croissante. Mais l'impact de la pénurie mondiale de puces est imminent, car les fournisseurs de composants de centres de données constatent des délais de livraison plus longs et des prix plus élevés qui seront répercutés sur les plus grands fournisseurs. Les hyperscalers se sont maintenant concentrés sur le développement de portefeuilles de services spécifiques à l'industrie et sur l'expansion de leurs canaux pour réussir à mettre sur le marché ces ensembles de produits de plus en plus diversifiés.", a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys. "."Amazon Web Services (AWS) a représenté 32 % des dépenses totales en services d'infrastructure cloud au troisième trimestre 2021, ce qui en fait le premier fournisseur de services cloud. Il a enregistré une croissance de 39 % sur une base annuelle. AWS a récemment annoncé AWS for Health, qui combine des offres spécifiques au secteur avec des solutions de cybersécurité et de conformité. L'entreprise a connu du succès dans le secteur public, remportant des contrats clés avec les gouvernements américain et britannique. Elle a également dirigé le développement des canaux de distribution par le biais de ses programmes de compétences, sa compétence gouvernementale étant devenue la plus importante compétence sectorielle parmi ses partenaires.Microsoft Azure était le deuxième plus grand fournisseur de services cloud au troisième trimestre, avec une part de marché de 21 %. Sa croissance a dépassé 50 % pour un cinquième trimestre consécutif. Microsoft a continué à se concentrer sur les personnalisations de services cloud industriels et a étendu ses capacités dans les services financiers et l'industrie manufacturière. L'entreprise a également fait état du succès de nouveaux clients dans ses suites de services cloud pour la santé et le développement durable. Microsoft a travaillé sur sa position autour de la gouvernance des données et a également annoncé Azure Purview, une solution de données unifiées conçue pour prendre en charge la gestion des données dans des environnements multi-clouds.Google Cloud était le troisième fournisseur le plus important et a connu une croissance de 54 % pour représenter 8 % du marché. Il a annoncé 20 partenariats technologiques élargis avec des entreprises de données et de cybersécurité pour approfondir l'expertise verticale. Google Cloud a également mis l'accent sur ses partenaires de distribution et a publié de nouvelles incitations dans son programme de partenariat. Il a annoncé une augmentation de 175 % des engagements clients par le biais de partenaires au cours du premier semestre 2021. Elle a également avancé son positionnement autour de la souveraineté des données avec la sortie de Google Distributed Cloud, qui offre aux clients des options pour étendre l'infrastructure de Google Cloud à la périphérie et aux centres de données des clients.Canalys définit les services d'infrastructure cloud comme ceux qui fournissent une infrastructure en tant que service et une plateforme en tant que service, soit sur une infrastructure privée hébergée dédiée, soit sur une infrastructure partagée. Cela exclut directement les dépenses liées aux logiciels en tant que service, mais inclut les revenus générés par les services d'infrastructure consommés pour les héberger et les exploiter.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?