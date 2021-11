Amazon, Microsoft et Google continuent d'attirer bien plus de la moitié des dépenses mondiales en matière de cloud, avec des parts de marché au 3e trimestre de 33 %, 20 % et 10 % respectivement. Avec des taux de croissance supérieurs à ceux du marché global, leur part des revenus mondiaux continue de progresser. Toutefois, d'autres fournisseurs de services en cloud continuent d'enregistrer une forte croissance de leurs revenus, malgré la prédominance des trois grandes entreprises américaines. Les dix plus grands fournisseurs de cloud suivants ont enregistré une croissance de 28 % de leurs revenus en glissement annuel, tandis que la longue traîne des fournisseurs de cloud de taille moyenne à petite a connu une croissance de 25 %.La plupart des grands fournisseurs de cloud ayant publié leurs résultats pour le troisième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) se sont élevés à 45,4 milliards de dollars, les revenus sur douze mois atteignant 164 milliards de dollars. Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 39 % au troisième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers contrôlent 70 % du marché. Sur le plan géographique, le marché du cloud continue de connaître une forte croissance dans toutes les régions du monde.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. "."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle opté pour un grand fournisseur de cloud ou préfère-t-elle se tourner vers les fournisseurs alternatifs ?