En tant que deuxième fournisseur de cloud au monde, les revenus du cloud d'Amazon ont également augmenté pendant plusieurs années consécutives, atteignant un niveau record au premier trimestre de 2021. AWS a généré des revenus de 13,3 milliards de dollars entre janvier et mars, soit une augmentation massive de 32 % d'une année sur l'autre.IBM, Salesforce et Google Cloud complètent la liste des cinq premiers, avec respectivement 6,5 milliards de dollars, 5,8 milliards de dollars et 4 milliards de dollars de revenus trimestriels.Les revenus mondiaux du cloud public dépasseront 500 milliards de dollars d'ici 2023La COVID-19 et le passage au travail à distance et à la vidéoconférence ont accéléré les mouvements vers le cloud en 2020, avec des revenus annuels en hausse de plus de 55 milliards de dollars. Cependant, les années suivantes devraient connaître une croissance encore plus impressionnante, les revenus atteignant une nouvelle référence.En 2021, les revenus mondiaux du cloud public devraient encore augmenter de 25 % et atteindre 338 milliards de dollars, selon l'enquête de Statista. La croissance impressionnante des revenus devrait se poursuivre au cours des deux prochaines années, le marché du cloud public atteignant une valeur de plus de 500 milliards de dollars en 2023.Le segment de marché le plus important, le logiciel en tant que service (SaaS), devrait atteindre une valeur de 251,4 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, contre 190,9 milliards de dollars en 2021.Les revenus de la plateforme en tant que service (PaaS) devraient augmenter de 67 % au cours de cette période et atteindre 101,1 milliards de dollars. Toutefois, c'est le segment Infrastructure as a service (IaaS) qui devrait connaître la croissance la plus importante, avec des revenus qui augmenteront de près de 70 % pour atteindre 87,4 milliards de dollars au cours des deux prochaines années.Source : Stock Apps Qu'en pensez-vous ?Comment trouvez-vous ces prévisions ?