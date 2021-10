La plus forte croissance a été observée dans les services d'infrastructure de cloud, comprenant les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé. Les revenus du premier semestre de ces services ont augmenté de 37 % par rapport à 2020. Les revenus des SaaS d'entreprise ont augmenté de 24 %, tandis que les dépenses en matériel et logiciels informatiques pour les infrastructures publiques, privées et hybrides ont augmenté de 16 %. Pour compléter le tableau, les dépenses des fournisseurs de cloud pour la colocation, la location et la construction de centres de données ont augmenté de 17 %.Dans l'ensemble de l'écosystème du cloud, les entreprises les plus en vue sont Microsoft, Amazon, Salesforce, Dell, Google et IBM. Parmi les autres grands acteurs figurent Cisco, Adobe, Oracle, VMware, SAP, HPE, Alibaba, Inspur et Huawei. Au total, ces entreprises ont généré plus de la moitié de tous les revenus liés au cloud computing.Au cours du premier semestre 2021, les dépenses totales en matériel et logiciels utilisés pour construire une infrastructure en cloud ont dépassé 70 milliards de dollars, les dépenses en cloud public étant désormais nettement plus importantes que celles en cloud privé. Les investissements en infrastructure des fournisseurs de services de cloud computing les ont aidés à générer plus de 150 milliards de dollars de revenus à partir de services d'infrastructure de cloud computing (IaaS, PaaS, services de cloud privé hébergé) et de SaaS d'entreprise.Outre ces services d'entreprise, leur infrastructure en cloud prend également en charge des services internet tels que la recherche, les réseaux sociaux, la messagerie électronique, le commerce électronique, les jeux et les applications mobiles. Ces fournisseurs de services en cloud ont besoin d'un endroit pour héberger leur infrastructure, de sorte que leurs dépenses importantes en matière de location de centres de données, de services de colocation et de construction de centres de données ont également continué à augmenter.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group. "."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?