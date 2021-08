Les services de cloud computing public restent un élément essentiel de la stratégie de reprise des entreprises, car les services informatiques réévaluent leurs budgets, mettent en place une infrastructure axée sur la résilience de l'entreprise et s'efforcent de fonctionner efficacement et de gérer les risques dans un monde post-COVID-19.





Les entreprises passent de la migration des charges de travail à la modernisation des charges de travail sur le cloud public. En 2020, les acquéreurs d'IaaS ont accordé une priorité croissante aux efforts de modernisation des applications, considérant la modernisation comme une composante intégrale de l'évolution vers une livraison agile des applications et des opérations de cloud.





La croissance incessante des données d'entreprise continue de faire basculer de nombreuses charges de travail vers le cloud public, car les entreprises cherchent à gérer efficacement la croissance des données, ainsi que leur budget informatique. Dans de nombreux cas, l'infrastructure cloud et les plateformes d'application contribuent à répondre à ce besoin en permettant une mise à l'échelle agile et cohérente de la capacité qui peut être utilisée à la demande.

Andrew Smith, directeur de recherche Cloud Infrastructure Services, a déclaré :Le Cloud IaaS et PaaS est un composant critique et favorable pour l'avenir de l'infrastructure numérique. L'avenir de l'infrastructure numérique dépend fortement de la capacité de l'infrastructure cloud complexe et connectée à s'autoréguler et à s'optimiser dynamiquement en réponse aux changements en temps réel de la demande de ressources, des performances des applications et de l'expérience de l'utilisateur final.D'ici 2022, IDC prévoit que près de la moitié des produits et services d'une entreprise seront numériques ou fournis numériquement, ce qui augmentera la dépendance de l'entreprise à l'égard de l'infrastructure (calcul, stockage, réseau) pour prendre en charge plus que les applications professionnelles traditionnelles. L'accès rapide à des ressources d'infrastructure innovantes - partagées ou dédiées - sera impératif pour soutenir les modèles d'entreprise numériques adaptatifs, résilients, sécurisés et conformes de l'avenir.Le rapport, Worldwide Public Cloud IaaS and PaaS Workloads Forecast, 2021-2025, présente les prévisions combinées d'IDC en matière de cloud public IaaS et PaaS avec les revenus mondiaux des charges de travail IaaS et PaaS sur la période de prévision 2021-2025. Ces prévisions constituent la première segmentation des charges de travail en fonction du chiffre d'affaires pour le cloud public uniquement, et complètent les recherches existantes d'IDC sur les charges de travail pour les serveurs.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle déja fait migrer des charges de travail vers une infrastructure IaaS ou PaaS, ou prévoit-elle de le faire ?