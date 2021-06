, a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner.En 2020, les cinq principaux fournisseurs IaaS représentaient 80 % du marché, et près de 90 % de tous les fournisseurs IaaS ont affiché une croissance.Amazon a continué de dominer le marché mondial du IaaS avec 26,2 milliards de dollars de revenus en 2020 et 41 % de parts de marché (voir tableau 1). La croissance de 28,7 % d'Amazon a été légèrement plus lente que celle du marché, la croissance de son chiffre d'affaires reflétant principalement une utilisation accrue par les clients.Microsoft a maintenu la deuxième position dans la part de marché IaaS de Gartner avec une croissance de près de 60 %, pour atteindre 12,7 milliards de dollars de revenus en 2020. La crise mondiale des soins de santé et la perturbation des environnements de travail à durant la pandémie ont suscité une demande accrue de la part des clients existants de Microsoft Azure pour migrer les charges de travail critiques, notamment des applications de soins de santé avec des bots assistés par I' IA, des jumeaux numériques dans la fabrication et du commerce électronique dans la vente au détail.Le fournisseur IaaS dominant en Chine, Alibaba, a connu une croissance de 52,8 % en 2020 avec un chiffre d'affaires dépassant les 6 milliards de dollars, contre 4 milliards de dollars en 2019. En 2020, Alibaba a connu son taux de croissance le plus élevé dans la verticale de l'éducation, à 105 %, grâce aux téléchargements de la plateforme de communication et de collaboration d'entreprise d'Alibaba, DingTalk, parmi les employés et les étudiants travaillant et étudiant à domicile.Après sa deuxième année consécutive de croissance de plus de 200 % sur le marché du IaaS, Huawei a fait irruption dans le top 5 des fournisseurs pour la première fois en 2020, avec 2,7 milliards de dollars de revenus. Plus de 90 % de ces revenus proviennent de la Grande Chine, une région qui continue de connaître une croissance rapide du marché du cloud., a déclaré Nag., a déclaré Nag.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?