Au total, Amazon a réalisé un chiffre d'affaires de 113,1 milliards de dollars au cours de son dernier trimestre, soit une hausse de 27 % par rapport à l'année précédente. Sa division cloud a rapporté 14,8 milliards de dollars, soit une hausse de 37 %.C'est mieux que lors du dernier trimestre, où la croissance avait été de 29 % - stimulée à l'époque par la migration vers le cloud dûe à la Covid.La crainte était qu'AWS ait du mal à maintenir une telle croissance, ses énormes revenus rendant de plus en plus difficile l'affichage de gains relatifs. Mais le nouveau PDG d'Amazon, et ancien responsable d'AWS, Andy Jassy, a déclaré que la société avait "".Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré :Au cours de son dernier trimestre, Microsoft a enregistré des revenus de 46,2 milliards de dollars, soit une hausse de 21 %. Le bénéfice net a atteint 16,5 milliards de dollars, soit une hausse de 47 %.Dans ce contexte, Azure a enregistré une croissance de 51 % de son chiffre d'affaires (mais ce chiffre tombe à 45 % si l'on tient compte des fluctuations monétaires)., a déclaré Amy Hood, directrice financière.Google Cloud a affiché une croissance relative similaire (mais plus faible en termes réels en raison de sa taille réduite).Alphabet dans son ensemble a affiché des revenus de 61,9 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 18,5 milliards de dollars - avec une croissance de 62 % et 166 %, respectivement.Le cloud a atteint 4,6 milliards de dollars, en hausse de 54 % par rapport à l'année précédente. Il est passé d'une perte de 1,4 milliard de dollars l'année dernière à 591 millions de dollars ce trimestre. Au premier trimestre de cette année, GCP a perdu 974 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars., a déclaré la directrice financière Ruth Porat.Oracle, qui a annoncé ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021 le mois dernier, ventile ses résultats en matière de cloud moins clairement que ses rivaux. L'entreprise a annoncé que ses revenus de "licences cloud et licences sur site" étaient en hausse de 9 % à 2,1 milliards de dollars, tandis que ses revenus de "services cloud et support de licences" étaient en hausse de 8 % à 7,4 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires trimestriel total s'élève à 11,2 milliards de dollars.Sources : Amazon, Microsoft, GoogleQue pensez-vous de ces résultats ?