L'étude de Gartner sur le "cloud shift" ne comprend que les catégories d'informatique d'entreprise qui peuvent passer au cloud, au sein des marchés des logiciels d'application, des logiciels d'infrastructure, des services de processus d'entreprise et de l'infrastructure système. D'ici 2025, 51 % des dépenses informatiques dans ces quatre catégories seront passées des solutions traditionnelles au cloud public, contre 41 % en 2022. Près des deux tiers (65,9 %) des dépenses en logiciels d'application seront orientées vers les technologies du cloud en 2025, contre 57,7 % en 2022.", a déclaré Michael Warrilow, vice-président de la recherche chez Gartner. "En 2022, les offres traditionnelles constitueront 58,7 % du chiffre d'affaires adressable (voir figure 1), mais la croissance des marchés traditionnels sera beaucoup plus faible que celle du cloud. La demande de capacités d'intégration, de processus de travail agiles et d'architecture composable entraînera la poursuite du passage au cloud, alors que les initiatives de transformation numérique et de modernisation à long terme sont avancées à 2022. Les gestionnaires de produits technologiques devraient utiliser le passage au cloud comme mesure de l'opportunité du marché.En 2022, plus de 1 300 milliards de dollars de dépenses informatiques des entreprises sont en jeu du fait du passage au cloud, et ce chiffre passera à près de 1 800 milliards de dollars en 2025, selon Gartner. La perturbation continue des marchés informatiques par le cloud sera amplifiée par l'introduction de nouvelles technologies, notamment le cloud distribué. Nombre d'entre elles brouilleront encore davantage les frontières entre les offres traditionnelles et les offres en cloud.L'adoption du cloud distribué par les entreprises a le potentiel d'accélérer encore la transition vers le cloud, car il apporte des services de cloud public dans des domaines qui n'étaient jusqu'à présent pas couverts par le cloud, élargissant ainsi le marché adressable. Les organisations l'évaluent en raison de sa capacité à répondre aux exigences spécifiques à un lieu, telles que la souveraineté des données, la faible latence et la bande passante du réseau.Pour tirer parti de la transition vers le cloud, Gartner recommande aux fournisseurs de technologies et de services de cibler les segments où cette transition est la plus agressive, en plus de rechercher de nouvelles opportunités de cloud à forte croissance. Par exemple, les segments liés à l'infrastructure ont un niveau plus faible de pénétration du cloud et devraient croître plus rapidement que des segments tels que les applications d'entreprise qui sont déjà très pénétrées. Les fournisseurs doivent également cibler des personas, des profils d'adoption et des cas d'utilisation spécifiques dans le cadre de leurs initiatives de commercialisation.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?