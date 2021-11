Milind Govekar, vice-président distingué chez Gartner, déclare : "."En 2022, le chiffre d'affaires mondial du cloud est estimé à 474 milliards de dollars, contre 408 milliards de dollars en 2021. Au cours des prochaines années, les analystes de Gartner estiment que les revenus du cloud dépasseront les revenus non cloud pour les marchés informatiques d'entreprise concernés.Les analystes de Gartner ont discuté de la manière dont le cloud deviendra le style d'informatique le plus répandu dans un avenir proche, lors du Gartner IT Symposium/Xpo EMEA (Europe Middle East & Africa) :Selon les analystes de Gartner, plus de 85 % des entreprises adopteront le principe du "cloud first" d'ici 2025 et ne pourront pas mettre pleinement en œuvre leurs stratégies numériques sans recourir à des architectures et des technologies "cloud native".", a déclaré Govekar. "."D'ici 2025, Gartner estime que plus de 95 % des nouvelles charges de travail numériques seront déployées sur des plateformes cloud-natives, contre 30 % en 2021.Avec l'évolution du modèle d'exploitation, l'organisation se tournera vers un modèle d'exploitation orienté produit où l'ensemble du flux de valeur de l'entreprise et de l'informatique devra être aligné par produits. Cela créera de nouveaux rôles et responsabilités, tels que les ingénieurs de fiabilité des sites, les chefs de produit ou les communautés de pratiques.Le développement des applications va évoluer vers l'assemblage et l'intégration des applications. Les applications seront assemblées et composées par les équipes qui les utilisent. "Les silos technologiques et organisationnels de développement, d'automatisation, d'intégration et de gouvernance des applications deviendront obsolètes", a déclaré Govekar. "Cela favorisera l'essor des plateformes d'applications à faible code (LCAP) et du développement citoyen."D'ici 2025, 70 % des nouvelles applications développées par les organisations utiliseront des technologies low-code ou no-code, contre moins de 25 % en 2020. L'essor des plateformes d'applications à faible code (LCAP) favorise l'augmentation du développement citoyen, et notamment la fonction des technologues d'affaires qui relèvent de l'extérieur des services informatiques et créent des capacités technologiques ou analytiques pour un usage commercial interne ou externe.Le service d'accès sécurisé à la périphérie (SASE) fourni par le cloud présente l'opportunité de croissance la plus rapide sur le marché des réseaux et de la sécurité des réseaux. Étant donné que la plupart du trafic provenant des succursales et des sites d'informatique périphérique n'ira pas vers un centre de données d'entreprise, les DSI et les responsables informatiques utiliseront de plus en plus le SASE pour sécuriser les besoins d'accès en tout lieu et à tout moment des utilisateurs et des appareils.Gartner estime qu'en 2022, les dépenses des utilisateurs finaux en matière de SASE s'élèveront à 6,8 milliards de dollars, contre 4,8 milliards en 2021. En outre, d'ici 2025, plus de 50 % des organisations auront des stratégies explicites pour adopter le SASE, contre moins de 5 % en 2020.", a déclaré Govekar.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ? sont-elles pertinentes ?