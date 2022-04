Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de croissance en glissement annuel, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement ayant épuisé les stocks des fournisseurs au cours des derniers trimestres. Comme les carnets de commandes continuent de croître, la demande refoulée est de bon augure pour la croissance future, tant que l'économie reste saine et que l'offre rattrape la demande.Pour l'ensemble de l'année 2021, les dépenses en infrastructure cloud ont totalisé 73,9 milliards de dollars, soit une hausse de 8,8 % par rapport à 2020.Les investissements dans l'infrastructure non cloud ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel au 4T21 pour atteindre 17,2 milliards de dollars, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance. Pour l'ensemble de l'année, les dépenses en infrastructure non cloud ont augmenté de 4,2 % par rapport à 2020, atteignant un total de 59,6 milliards de dollars.Les dépenses en infrastructure cloud partagée ont atteint 14,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 13,9 % par rapport à l'année précédente, et sont passées à 51,4 milliards de dollars pour 2021, soit une augmentation de 7,5 %. IDC s'attend à ce que la demande d'infrastructure de cloud partagé reste forte et que les dépenses dépassent celles des infrastructures non cloud en 2022. Les dépenses en infrastructure cloud dédiée ont augmenté de 12,5 % en glissement annuel au 4T21 pour atteindre 6,7 milliards de dollars et ont augmenté de 11,8 % pour atteindre 22,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2021. Sur le total des infrastructures cloud dédiées, 47,5% au 4T21 et 46,1% en 2021 ont été déployées dans les locaux des clients.Pour l'année 2022, IDC prévoit que les dépenses d'infrastructure cloud augmenteront de 21,7 % par rapport à 2021 pour atteindre 90,0 milliards de dollars, tandis que l'infrastructure non cloud devrait diminuer légèrement, de 0,3 %, pour atteindre 59,4 milliards de dollars. Les dépenses d'infrastructure de cloud partagé devraient augmenter de 25,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 64,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Les dépenses liées à l'infrastructure de cloud dédié devraient augmenter de 13,1 % pour atteindre 25,4 milliards de dollars en 2022.Dans le cadre du Tracker, IDC suit diverses catégories de fournisseurs de services et la quantité d'infrastructures de calcul et de stockage que ces fournisseurs de services achètent, y compris les infrastructures en nuage et hors nuage. La catégorie des fournisseurs de services comprend les fournisseurs de services de cloud computing, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication et les fournisseurs de services gérés. Au quatrième trimestre 2021, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 21,2 milliards de dollars en infrastructures de calcul et de stockage, soit une hausse de 11,6 % par rapport au quatrième trimestre 2020.Ces dépenses ont représenté 55,4 % des dépenses totales en infrastructures de calcul et de stockage. Pour 2021, les dépenses des fournisseurs de services ont atteint 75,1 milliards de dollars, avec une croissance de 8,5 % d'une année sur l'autre, ce qui représente 56,2 % des dépenses totales en infrastructures de calcul et de stockage. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 89,1 milliards de dollars en 2022, avec une croissance de 18,7 % en glissement annuel.Au niveau régional, les dépenses d'infrastructure cloud en glissement annuel au quatrième trimestre 2021 ont augmenté dans la plupart des régions. L'Asie/Pacifique (à l'exclusion du Japon et de la Chine) (APeJC) a connu la plus forte croissance, soit 59,5 % en glissement annuel. Le Canada, l'Europe centrale et orientale, le Japon, le Moyen-Orient et l'Afrique, et la Chine (RPC) ont tous connu une croissance à deux chiffres de leurs dépenses. Les États-Unis ont connu une croissance de 5,6 %. L'Europe de l'Ouest et l'Amérique latine ont diminué au cours du trimestre.Pour 2021, l'APeJC a connu la plus forte croissance avec 43,7 % par rapport à l'année précédente. Le Canada, l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique, et la Chine ont tous connu une croissance à deux chiffres de leurs dépenses. Le Japon a connu une croissance élevée à un chiffre, tandis que l'Europe occidentale a connu une croissance faible à un chiffre. Les États-Unis ont connu une croissance de 1,5 %. L'Amérique latine a connu une baisse sur l'année. Pour 2022, les dépenses d'infrastructure cloud pour la plupart des régions devraient augmenter, la plus forte croissance étant attendue aux États-Unis avec 27,8 %. L'Europe centrale et de l'Est est la seule région qui devrait connaître un déclin en 2022, les dépenses étant prévues en baisse de 21,7 % d'une année sur l'autre.À long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure de cloud computing et de stockage auront un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,6 % sur la période de prévision 2021-2026, pour atteindre 133,7 milliards de dollars en 2026 et représenter 68,6 % des dépenses totales en infrastructure de compute et de stockage. L'infrastructure de cloud partagé représentera 72,0 % du montant total du cloud, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,4 %. Les dépenses liées à l'infrastructure de cloud computing dédié augmenteront à un TCAC de 10,7 %. Les dépenses pour les infrastructures non cloud se stabiliseront à un TCAC de 0,5 %, pour atteindre 61,2 milliards de dollars en 2026. Les dépenses des fournisseurs de services pour les infrastructures de calcul et de stockage devraient augmenter à un TCAC de 11,7 %, pour atteindre 130,6 milliards de dollars en 2026.Source : IDCQu'en pensez-vous ?