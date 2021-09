Les services en cloud partagés (publics) sont ceux qui sont partagés entre des entreprises et/ou des consommateurs non liés, ouverts à un univers largement illimité d'utilisateurs potentiels et conçus pour un marché et non une seule entreprise.



Les services de cloud computing dédiés (privés) sont fournis sous forme d'abonnements ou de contrats de services gérés par des fournisseurs de cloud computing, de colocation, d'externalisation ou de services gérés à leurs entreprises clientes.

Compte tenu de son rôle central dans l'entreprise de demain, International Data Corporation (IDC) prévoit que les dépenses liées au "cloud complet ", c'est-à-dire le total des dépenses mondiales consacrées aux services de cloud, aux composants matériels et logiciels qui sous-tendent la chaîne d'approvisionnement du cloud et aux opportunités de services professionnels/gérés autour des services de cloud, dépasseront 1 300 milliards de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,9 %.Rick Villars, vice-président du groupe, Worldwide Research chez IDC, a déclaré :Les prévisions d'IDC portent à la fois sur les services de cloud partagés (publics) et sur les services de cloud dédiés (privés). Ils sont définis comme suit :Le cloud partagé (public) en tant que service pour l'infrastructure, les plates-formes et diverses offres logicielles reste le moteur de croissance le plus important et le plus rapide pour l'ensemble du marché du cloud. Les dépenses combinées en services de cloud partagés -- s'élèveront à 385 milliards de dollars en 2021 et connaîtront un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 21,0 % jusqu'en 2025, pour atteindre 809 milliards de dollars.Les services de cloud (privé) dédiés, qui comprennent les services de cloud privés hébergés et le segment émergent des infrastructures de cloud dédiées en tant que service (DCIaaS), connaîtront un taux de croissance annuel composé plus rapide de 31,0 %, mais à partir d'une base de revenus beaucoup plus faible de 5 milliards de dollars en 2021.Les segments en tant que service des dépenses en matière de cloud, combinant le cloud partagé en tant que service et le cloud dédié en tant que service, représenteront la majorité de toutes les dépenses en matière de cloud tout au long de la période de prévision, passant de 55,7 % en 2021 à 64,1 % en 2025. Ces segments connaîtront également la croissance la plus rapide des dépenses, avec un TCAC de 21,3 % sur cinq ans.Le développement du cloud - le matériel, les logiciels et les services d'assistance standard pour ces actifs de cloud - représente le domaine le plus critique des dépenses de cloud en dehors des segments en tant que service. IDC a déjà établi que les dépenses en produits d'infrastructure de calcul et de stockage pour l'infrastructure en cloud continueront à dépasser les investissements en infrastructure informatique non cloud tout au long de ses prévisions. Le TCAC sur cinq ans pour le matériel, les logiciels et le support du cloud devrait être de 11,8 %.Les deux segments restants des dépenses liées au cloud qui ne font pas partie du total en tant que service sont les services professionnels liés au cloud et les services de cloud gérés. Les services professionnels liés au cloud englobent une gamme de services basés sur des projets, tels que la planification stratégique, l'assistance à la mise en œuvre ou l'adoption de tous les types de services de cloud, et d'autres projets qui nécessitent une capacité de livraison de cloud comme élément fondamental.Les services de cloud computing gérés consistent à fournir des capacités de gestion pour assurer le fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des technologies et des architectures de cloud computing, à la fois des applications et de l'infrastructure, ainsi que des processus commerciaux associés et des services professionnels "intégrés". Les services professionnels liés au cloud et les services de gestion du cloud connaîtront des niveaux de dépenses similaires tout au long de la période de prévision, les services de gestion du cloud connaissant une croissance plus rapide des dépenses au cours de la période de prévision.À l'avenir, les facteurs fondamentaux du marché du cloud continueront à évoluer avec la transition vers une économie numérique. Pour les fournisseurs de services en cloud (partagés et dédiés), l'accent sera mis sur la définition des types et de l'échelle des ressources fournies, sur la gestion du mouvement, du stockage et de l'analyse des données, ainsi que sur la mise en place d'écosystèmes solides de développeurs, de sécurité et de spécialistes.Pour les fournisseurs d'infrastructure en cloud, le développement et le déploiement de capacités spécialisées dans divers environnements deviendront plus importants que l'extension de l'étendue des solutions généralisées. Et pour les organisations informatiques, la gouvernance de diverses ressources et ensembles de données en nuage posera des défis opérationnels cruciaux., a ajouté M. Villars.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?Votre entreprise compte-t-elle augmenter les investissements liés au cloud de faàon significative pour les années à venir ?