Selon les dernières données de Canalys, les dépenses ont augmenté de plus de 5 milliards de dollars US par rapport au trimestre précédent et de plus de 12 milliards de dollars US par rapport au Q2 2020. La pandémie a exposé de nombreuses fragilités économiques et opérationnelles au cours des 18 derniers mois. Les organisations de tous les secteurs verticaux ont réagi et se sont concentrées sur la planification de la résilience des entreprises, ce qui a accéléré les projets de transformation numérique et augmenté la consommation de cloud. La reprise est en cours, mais les événements climatiques extrêmes et les catastrophes naturelles survenus au cours des six premiers mois de cette année ont suscité des inquiétudes quant aux perturbations à long terme dues aux risques environnementaux. Un appel à l'action visant à placer la durabilité au cœur des investissements post-pandémie et à améliorer la résilience environnementale renforcera encore l'importance des services de cloud.L'impact environnemental du secteur technologique est sous les feux de la rampe alors que les gouvernements, les entreprises, les consommateurs et les investisseurs relèvent les objectifs et les attentes en matière de durabilité., a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys.Au cours des trimestres précédents, Microsoft et Google avaient lentement gagné du terrain sur Amazon, mais après avoir enregistré une croissance de 10 % par rapport au trimestre précédent, la part de marché mondiale d'Amazon est remontée à 33 %, selon de nouvelles données de Synergy Research Group. Microsoft et Google représentent encore 30 % du marché et les vingt fournisseurs de services en cloud suivants détiennent ensemble 28 % du marché. Il y a ensuite une longue queue de fournisseurs de services de petite et moyenne taille qui représente le reste du marché. Parmi les entreprises qui poursuivent le trio de tête, celles qui affichent des taux de croissance supérieurs à la moyenne comprennent Alibaba et quatre autres grands fournisseurs chinois., a déclaré John Dinsdale, analyste en chef du Synergy Research Group.La compagnie mère d'AWS, Amazon, a récemment annoncé qu'elle mettait en œuvre quatorze nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire dans le monde et a affirmé être la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable au monde, avec plus de 10 GW à ce jour. Une partie de cette énergie est utilisée pour soutenir les centres de données d'AWS, dont plusieurs sont déjà neutres en carbone. À l'heure actuelle, 40 % des activités d'Amazon sont alimentées par des énergies renouvelables et l'entreprise prévoit d'en utiliser 100 % d'ici 2030. AWS prévoit d'alimenter ses activités avec 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2025.Microsoft est neutre en carbone depuis 2012 et vise à être neutre en carbone et positif en eau d'ici 2030. Elle prévoit de ne produire aucun déchet d'ici 2030, ses centres circulaires réutilisant les serveurs et autres matériels de ses centres de données. Microsoft innove également avec des centres de données sous-marins et des piles à hydrogène, et prévoit que ses centres de données soient alimentés à 100 % par des énergies renouvelables d'ici 2025. Elle a publié un calculateur d'émissions de cloud accessible au public pour aider ses clients à analyser leurs émissions de carbone.Google a atteint la neutralité en carbone en 2007 et a acheté plus d'énergie renouvelable que la quantité totale d'électricité qu'elle a utilisée pour la première fois en 2017. L'année dernière, Google a annoncé avoir éliminé toutes ses émissions de carbone historiques grâce à l'achat de compensations et s'est fixé pour objectif de faire fonctionner tous les centres de données et les sites sur des énergies renouvelables d'ici 2030. Google a favorisé la transparence en matière de durabilité en publiant l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) pour tous ses centres de données. Google Cloud a également développé des modèles d'apprentissage automatique pour aider à alimenter les charges de travail en fonction de la disponibilité des énergies renouvelables pour ses clients.Le prix des sources d'énergie renouvelables est désormais compétitif par rapport aux combustibles fossiles, et la part des sources d'énergie renouvelables alimentant les centres de données des fournisseurs de services de cloud computing va augmenter., a déclaré Matthew Ball, analyste en chef de Canalys.Sources : Canalys, SynergyQue pensez-vous de ces données de Canalys et de Synergy ?