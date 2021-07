Jusqu'à récemment, l'informatique basée sur les services était largement associée aux services du cloud public. Cependant, au cours des 18 derniers mois, un certain nombre de vendeurs de systèmes et de fournisseurs de services en cloud ont introduit une nouvelle catégorie d'offres conçues pour apporter l'expérience du cloud dans les locaux des entreprises.Les solutions DCIaaS (Dedicated (Local) Cloud Infrastructure-as-a-Service) fournissent des ressources de calcul et/ou de stockage dédiées à un client individuel qui sont déployées dans les locaux du client et consommées comme un service. Ce modèle est essentiellement une version dédiée d'une offre de cloud disponible publiquement, modifiée pour fonctionner sur place ou dans un environnement de colocation spécialement certifié, y compris en dehors d'un environnement de centre de données traditionnel (edge). Le fournisseur de services cloud conserve l'entière propriété de tous les matériels et logiciels d'infrastructure sous-jacents et est entièrement responsable de la livraison, de la maintenance, de la mise à jour et de l'élimination finale du bien lorsque l'abonnement prend fin.Dans son rapport récemment publié, intitulé, IDC estime que les revenus annuels récurrents (ARR) mondiaux des offres d'infrastructure de cloud as a service dédiée (locale) pour le calcul et le stockage passeront de 138 millions de dollars en 2020 à 14 milliards de dollars en 2025 avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 151,8 %. Les solutions DCIaaS seront consommées à la fois par les entreprises clientes et par les fournisseurs de services hébergés, qui utilisent l'infrastructure pour fournir un service cloud à leurs clients., a déclaré Natalya Yezhkova, vice-présidente de la recherche, pratique de l'infrastructure informatique.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?