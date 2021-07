Alors que le marché et le monde commencent lentement à sortir de la pandémie de COVID-19, les secteurs de l'économie qui avaient subi le plus de pertes de revenus renouent avec la croissance. L'infrastructure informatique sera durablement affectée par le recours accru aux plates-formes en cloud pour la fourniture d'applications commerciales, éducatives et sociales, ainsi que par l'importance accrue accordée par les entreprises à la continuité des activités et à la gestion des risques, ce qui contribuera à stimuler les initiatives de transformation numérique et à accroître l'utilisation des modèles de prestation de services.Les dépenses en infrastructure de cloud partagé ont augmenté de 11,6 % en glissement annuel au 1er trimestre 21, pour atteindre 10,3 milliards de dollars. IDC s'attend à ce que les dépenses en infrastructure de cloud partagé dépassent les dépenses en infrastructure non cloud dans un avenir proche. Les dépenses en infrastructure de cloud dédié ont augmenté de 14,7 % en glissement annuel au 1er trimestre 21 pour atteindre 4,8 milliards de dollars, 45,5 % de ce montant étant déployé dans les locaux du client. IDC prévoit que les environnements en nuage continueront à dépasser les environnements non en nuage tout au long de ses prévisions.Grâce aux bons résultats du premier trimestre et au fait que le marché global de l'infrastructure commence à se remettre de la pandémie, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure du cloud augmenteront de 12,9 % pour atteindre 74,6 milliards de dollars en 2021, tandis que l'infrastructure non cloud devrait augmenter de 2,7 % pour atteindre 58,5 milliards de dollars après deux années de baisse. L'infrastructure de cloud partagé devrait augmenter de 12,2 % en glissement annuel pour atteindre 51,8 milliards de dollars pour l'année complète. Les dépenses liées à l'infrastructure en nuage dédiée devraient augmenter de 14,7 % pour atteindre 22,7 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.Dans le cadre du nouveau, IDC suit diverses catégories de fournisseurs de services et la quantité d'infrastructures de calcul et de stockage que ces fournisseurs de services achètent, y compris les infrastructures en nuage et hors nuage. Les catégories de fournisseurs de services suivies par IDC sont : les fournisseurs de services cloud, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication et les fournisseurs de services gérés. Au 1er trimestre 21, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 15,5 milliards de dollars en infrastructures de calcul et de stockage, soit une croissance de 12,5 % par rapport à l'année précédente, et 54,0 % des dépenses totales en infrastructures de calcul et de stockage. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 74,7 milliards de dollars pour 2021, avec une croissance de 11,1 % en glissement annuel.Les dépenses en infrastructure cloud ont augmenté dans la plupart des régions au 1er trimestre 21, avec les taux de croissance annuels les plus élevés au Canada (40,3 %), en Chine (RPC) (35,0 %) et dans la région Asie/Pacifique hors Japon et Chine (APeJC) (28,8 %). L'Europe occidentale a progressé de 10,8 %, les États-Unis de 4,5 % et le Japon de 1,1 %. Les régions plus petites ont eu des résultats mitigés et ont connu une croissance collective de 0,1 %.Au niveau des fournisseurs, tous les grands acteurs ont augmenté leurs revenus d'infrastructure cloud au 1er trimestre 21, les taux de croissance les plus élevés étant ceux de Lenovo (38,2%) et Huawei (37,9%). Huawei, Lenovo et HPE/H3C(a) ont chacun augmenté leur part de marché par rapport aux résultats du premier trimestre de l'année précédente.* IDC déclare qu'il y a égalité statistique sur le marché mondial de l'infrastructure informatique du cloud lorsqu'il y a une différence de 1 % ou moins dans les parts de revenus des fournisseurs entre deux ou plusieurs fournisseurs.a. En raison de la coentreprise existante entre HPE et H3C, IDC déclare la part de marché externe au niveau mondial pour HPE et H3C sous le nom de " HPE/H3C " à partir du 2e trimestre 2016. Conformément à l'accord de coentreprise, Unisplendour Corporation, filiale de Tsinghua Holdings, a acheté, par l'intermédiaire d'une société affiliée détenue à 100 %, une participation de 51 % dans H3C et HPE détient une participation de 49 % dans la nouvelle société.b. Les revenus d'Inspur comprennent les revenus et les unités de serveur pour Inspur Power Systems. Inspur est présenté comme une société distincte dont les revenus comprennent les systèmes OEM d'Inspur et les systèmes développés localement et de marque d'Inspur Power Systems. Selon l'accord de coentreprise, Inspur Power Commercial System Co., Ltd. a un capital social total de 1 milliard de RMB, Inspur investissant 510 millions de RMB pour une participation de 51 %, et IBM investissant 490 millions de RMB pour les 49 % restants.Sur le long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructures de calcul et de stockage dans le cloud auront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,3 % sur la période de prévision 2021-2025, pour atteindre 112,9 milliards de dollars en 2025 et représenter 66,1 % des dépenses totales en infrastructures de calcul et de stockage. L'infrastructure de cloud partagé représentera 67,5 % de ce montant, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. Les dépenses liées à l'infrastructure de cloud dédié augmenteront à un TCAC de 13,1 %. Les dépenses pour les infrastructures non cloud rebondiront légèrement en 2021, mais se stabiliseront à un TCAC de 0,3 %, pour atteindre 57,9 milliards de dollars en 2025. Les dépenses des fournisseurs de services pour les infrastructures de calcul et de stockage devraient augmenter à un TCAC de 10,1 %, pour atteindre 108,8 milliards de dollars en 2025.Led'IDC est conçu pour fournir aux clients une meilleure compréhension de la part des marchés du matériel de calcul et de stockage qui est déployée dans des environnements cloud. Le Tracker répartit le chiffre d'affaires de chaque fournisseur entre les environnements de clouds partagés et dédiés pour les données historiques et fournit une prévision sur cinq ans.Source : IDCQue pensez-vous de ces résutats et prévisions d'IDC ? Les trouvez-vous pertinents ?