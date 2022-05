Alors que le marché dynamique du cloud continue de croître rapidement, Amazon reste en tête avec une part de marché mondiale qui se maintient à 33 %. Pour le troisième trimestre consécutif, sa croissance annuelle est supérieure à celle de l'ensemble du marché. Pendant ce temps, Microsoft continue de gagner près de deux points de pourcentage de part de marché par an, tandis que le gain annuel de part de marché de Google approche d'un point de pourcentage. Au total, tous les autres fournisseurs de cloud ont augmenté leurs revenus de plus de 150 % depuis le premier trimestre 2018, bien que leur part de marché collective ait plongé de 48 % à 36 %, leurs taux de croissance restant bien inférieurs à ceux des leaders du marché.La plupart des grands fournisseurs de cloud ayant publié leurs résultats pour le premier trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) se sont élevés à 52,7 milliards de dollars, les revenus sur douze mois atteignant 191 milliards de dollars. Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 37 % au premier trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers contrôlent 71 % du marché. Sur le plan géographique, le marché du cloud continue de connaître une forte croissance dans toutes les régions du monde.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. "."Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?