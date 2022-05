Selon les dernières données de Canalys, les dépenses ont été supérieures de plus de 2 milliards de dollars US à celles du trimestre précédent et de 14 milliards de dollars US à celles du 1er trimestre 2021. Les trois principaux fournisseurs de services de cloud ont bénéficié d'une adoption et d'une échelle accrues, enregistrant collectivement une croissance de 42 % en glissement annuel et représentant 62 % des dépenses mondiales des clients.La transformation des entreprises grâce au cloud est devenue une priorité alors que les organisations sont confrontées à des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale, à des menaces de cybersécurité et à l'instabilité géopolitique. Les organisations de toutes tailles et de tous les marchés verticaux se tournent vers le cloud pour garantir la flexibilité et la résilience face à ces défis. Les PME, en particulier, ont poussé les investissements dans les services d'infrastructure en cloud pour prendre en charge la migration des charges de travail, les services de stockage de données et le développement d'applications natives du cloud.Dans le même temps, les pénuries de matériel d'infrastructure et la menace d'une nouvelle inflation des prix ont incité de nombreuses grandes entreprises à investir dans des contrats de cloud à grande échelle et pluriannuels afin de verrouiller les remises initiales avec les hyperscalers. Tous les grands fournisseurs de services en cloud ont ainsi vu leurs carnets de commandes augmenter considérablement, pour atteindre aujourd'hui plusieurs centaines de milliards de dollars dans le monde.Cette situation renforce à son tour l'importance des places de marché du cloud en tant que canal de vente de logiciels tiers et de sécurité, car les entreprises cherchent à brûler ces engagements dans le cloud, ce qui alimente encore davantage la consommation d'infrastructures.", a déclaré Blake Murray, analyste de recherche chez Canalys. "Les principaux partenaires du cloud redoublent d'efforts en matière de certification et de recrutement de compétences autour des services cloud hyperscaler. Les intégrateurs de systèmes mondiaux, dont Accenture, Atos, Deloitte, HCL Technologies, TCS, Kyndryl, Tech Mahindra et Wipro, mettent en place des pratiques avec des dizaines de milliers d'ingénieurs et de consultants en matière de cloud.Cette évolution s'est également accompagnée d'acquisitions de spécialistes du développement et de la migration d'applications dans le cloud, ainsi que du lancement de nouvelles marques de services en cloud. Des consultants, des revendeurs, des fournisseurs de services et des distributeurs plus petits poursuivent des stratégies similaires, car les clients du marché intermédiaire et des PME demandent également un soutien pour l'adoption du cloud.", a déclaré Yi Zhang, analyste de recherche chez Canalys. "."(AWS) était le principal fournisseur de services de cloud au premier trimestre 2022, représentant 33 % des dépenses totales après une croissance de 37 % sur une base annuelle. Il a continué à étendre sa présence mondiale, en lançant 16 zones locales aux États-Unis et en annonçant son intention d'ajouter 32 autres zones locales dans 26 pays. AWS a annoncé la signature de contrats avec des clients clés, notamment des entreprises de télécommunications telles que T-Systems, Verizon et Telefónica. AWS a également renforcé sa relation avec Tech Mahindra pour alimenter une plateforme d'automatisation destinée à accélérer l'adoption du réseau 5G pour les entreprises de télécommunications.a été le deuxième plus grand fournisseur de services de cloud au premier trimestre, avec une croissance de 46 % et une part de marché de 21 %. Une accélération des grands contrats cloud à long terme a contribué à cette croissance, Microsoft ayant doublé le nombre de contrats Azure de plus de 100 millions de dollars US par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Microsoft met également l'accent sur son nouveau programme de partenariat cloud, dévoilé le mois dernier et lancé en octobre, afin de stimuler l'activité Azure par le biais du réseau de distribution. Au milieu des changements de grande envergure (et controversés) apportés au programme de distribution dans le cadre de la New Commerce Experience (NCE) de Microsoft, le programme Cloud Solution Provider est entré dans la phase deux de son déploiement, avec des modifications des offres Azure et de nouveaux crédits et incitations pour les partenaires. L'entreprise a également annoncé des contrats clés avec des intégrateurs de systèmes mondiaux, notamment Atos et Fujitsu.a connu la croissance la plus rapide du trio de tête, avec une augmentation de 54 % au cours du dernier trimestre pour représenter 8 % du marché. L'entreprise continue de se concentrer sur la souveraineté numérique, l'analytique, l'IA et la cybersécurité en tant que facteurs clés de différenciation pour GCP, et fait progresser sa pratique de cybersécurité dans le cloud avec l'acquisition de Mandiant, qui devrait être finalisée plus tard dans l'année. Google Cloud investit massivement dans l'expansion de ses centres de données régionaux dans le monde entier, tout en s'associant à des entreprises comme Mahindra pour migrer leurs centres de données vers GCP.Google Cloud continue également à se tourner vers les partenaires de distribution pour atteindre davantage de clients, augmenter l'échelle et améliorer l'efficacité des ventes, tout en cherchant à réduire les pertes d'exploitation de son activité cloud, qui ont atteint 931 millions de dollars au premier trimestre. L'entreprise a annoncé un remaniement visant à rassembler ses équipes de vente de l'écosystème et des canaux de distribution et s'est engagée à doubler les dépenses consacrées à son écosystème de partenaires au cours des prochaines années, ce qui inclut le co-marketing et la formation.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?