Les dépenses en infrastructure cloud continuent de dépasser le segment non cloud, bien que ce dernier ait également connu une forte croissance au 2T22, avec une augmentation de 15,2 % en glissement annuel pour atteindre 17,3 milliards de dollars. Un cycle de rafraîchissement de l'infrastructure, l'augmentation des prix, les livraisons de systèmes vers les arriérés accumulés au cours des trimestres précédents et l'anticipation de conditions économiques plus difficiles, qui pourraient avoir un impact sur les dépenses informatiques au cours des prochains trimestres, ont contribué à la croissance anormalement élevée des dépenses dans les deux segments.Les dépenses en infrastructure de cloud partagé ont atteint 15,6 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à l'année précédente. IDC s'attend à ce que la demande d'infrastructure de cloud partagé reste forte et que les dépenses dépassent celles des infrastructures non cloud en 2023. Le segment des infrastructures cloud dédiées a augmenté de 30,9 % en glissement annuel au 2T22 pour atteindre 7 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'infrastructure cloud dédiée, 46,3 % ont été déployés dans les locaux des clients.Pour l'ensemble de l'année 2022, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure cloud augmenteront de 17 % en glissement annuel pour atteindre 88,9 milliards de dollars - une augmentation notable par rapport à la croissance annuelle de 10 % enregistrée en 2021. L'infrastructure non cloud devrait augmenter de 6,1 % pour atteindre 66,4 milliards de dollars. L'infrastructure cloud partagée devrait augmenter de 15,1 % en glissement annuel pour atteindre 61 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année, tandis que les dépenses en infrastructure cloud dédiée devraient augmenter de 21,4 % pour atteindre 27,9 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.IDC suit les différentes catégories de fournisseurs de services et la quantité d'infrastructures de calcul et de stockage que ces fournisseurs achètent, y compris les infrastructures en nuage et hors nuage. La catégorie des fournisseurs de services comprend les fournisseurs de services cloud, les fournisseurs de services numériques, les fournisseurs de services de communication et les fournisseurs de services gérés. Au deuxième trimestre 2022, les fournisseurs de services en tant que groupe ont dépensé 22,6 milliards de dollars en infrastructures de calcul et de stockage, soit une hausse de 19,7 % par rapport au deuxième trimestre 2021.Ces dépenses représentaient 56,7 % du marché total. Les fournisseurs autres que les prestataires de services (entreprises, administrations, etc.) ont augmenté leurs dépenses à un rythme tout aussi élevé - 18,5 % par rapport à l'année précédente - établissant un autre trimestre record pour la croissance de ce segment, stimulée par les déploiements de clouds dédiés en plus des développements mentionnés ci-dessus. IDC prévoit que les dépenses de calcul et de stockage des fournisseurs de services atteindront 88,3 milliards de dollars en 2022, soit une croissance de 13,9 % en glissement annuel.Les dépenses en Europe centrale et orientale ont diminué de 42,9 % d'une année sur l'autre. Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Asie/Pacifique (à l'exclusion de la Chine et du Japon) (APeCJ) ont connu la plus forte croissance, respectivement 41,6 % et 40,0 % par rapport à l'année précédente.Toutes les autres régions ont enregistré une croissance comprise entre 10 et 25 %, ce qui fait du deuxième trimestre de l'année 22 l'un des plus forts trimestres de croissance des investissements en infrastructure cloud dans le monde. Pour 2022, les dépenses d'infrastructure cloud devraient augmenter dans toutes les régions, à l'exception de l'Europe centrale et orientale, et trois régions, l'Asie centrale, l'Europe de l'Est et de l'Ouest, devraient afficher une croissance annuelle de l'ordre de 20 à 25 %.À long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure de cloud computing auront un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12 % sur la période de prévision 2021-2026, pour atteindre 134 milliards de dollars en 2026 et représenter 67,9 % des dépenses totales en infrastructure de calcul et de stockage. L'infrastructure de cloud partagé représentera 71,9 % du montant total du cloud, avec un taux de croissance annuel moyen de 12,7 %.Les dépenses en infrastructures dédiées au cloud augmenteront à un TCAC de 10,4 % pour atteindre 37,7 milliards de dollars. Les dépenses pour les infrastructures non cloud augmenteront de 0,2 % par an, pour atteindre 63,4 milliards de dollars en 2026. Les dépenses des fournisseurs de services pour les infrastructures de calcul et de stockage devraient croître à un TCAC de 10,9 %, pour atteindre 130,2 milliards de dollars en 2026.Source : IDCQu'en pensez-vous ?