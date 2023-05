Cinq des risques de sécurité cloud les plus courants, mais aussi les plus graves, que l'on retrouve dans de nombreux environnements cloud,

Services web exposés non corrigés - 36 % des organisations ont découvert dans leur environnement en nuage un service web non corrigé qui est exposé à l'Internet et donc facilement accessible par des attaquants.

Informations sensibles dans les référentiels Git - 50 % des entreprises ont au moins un référentiel Git contenant des données sensibles.

Clés AWS sensibles non sécurisées - 49 % des organisations ont des clés AWS sensibles stockées sur un système de fichiers à l'intérieur d'une machine virtuelle.

Rôles de gestion des identités et des accès (IAM : identity and access management) surprivilégiés - 33 % des organisations accordent des privilèges administratifs complets à plus de 10 % des rôles IAM dans leur environnement cloud, 10 % d'entre elles accordant même des autorisations administratives à plus de 40 % de leurs rôles.

Fonctions AWS Lambda surprivilégiées - 70 % des organisations ont au moins deux fonctions Lambda qui partagent le même rôle IAM. En outre, près de 86 % de toutes les fonctions Lambda partagent leur rôle IAM.

Aucun de ces problèmes n'est particulièrement nouveau, mais ils soulignent la nécessité de prêter attention aux bases de la cybersécurité, telles que l'application des politiques d'accès au moindre privilège. Orca note également que les équipes de sécurité sont souvent confrontées à un arriéré d'alertes de sécurité ouvertes alors qu'elles manquent de personnel. Cette situation entrave leur capacité à traiter les risques en temps voulu.Source : Orca security Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de ces recherches ? Les trouvez-vous pertinents ?