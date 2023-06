Fin mars, Google accusait Microsoft de pratiques anti-concurrentielles dans le domaine du cloud computing et critiquait ses accords avec plusieurs fournisseurs européens. Google a soulevé ces préoccupations auprès des organismes de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et a demandé aux régulateurs de l'Union européenne d'examiner la situation de plus près.Dans un nouveau rapport, Google réaffirme ses accusations contre son concurrent de longue date. Dans une lettre adressée à la Federal Trade Commission mercredi, Google accuse Microsoft d'utiliser des conditions de licence injustes pour « verrouiller les clients » et exercer un contrôle sur le marché du cloud computing. La lettre a été envoyée en réponse à une demande générale de la FTC visant à recueillir des commentaires sur d'éventuels comportements anti-concurrentiels dans l'industrie du cloud.Google a spécifiquement ciblé Microsoft dans son rapport, soutenant que grâce à ses produits dominants tels que Windows Server et Microsoft Office, la firme de Redmond rend difficile pour sa gigantesque base de clients d'utiliser autre chose que son infrastructure de cloud Azure. Google a décrit les restrictions de licence de Microsoft comme une « toile complexe » qui empêche les entreprises de diversifier leurs fournisseurs de logiciels d'entreprise.Google a également affirmé que ce contrôle représente un risque significatif pour la sécurité nationale et la cybersécurité. Le géant de la recherche en ligne a fait référence aux cyberattaques successives impliquant des produits Microsoft, dont la campagne de piratage contre SolarWinds Si vous trouvez étrange que Google attaque Microsoft pour pratiques anti-concurrentielles sur un marché dominé par Amazon, Amit Zavery a tenu à clarifier les choses. Le Vice-Président de Google en charge de Google Cloud a rejeté l'idée selon laquelle il s'agirait d'une simple querelle entre son entreprise et Microsoft. « La question ne concerne pas Google. Je tiens à ce que ce soit très clair. Il s'agit du cloud. L'idée de base du cloud était d'offrir un moyen ouvert et flexible de déployer vos logiciels et d'offrir aux clients davantage de choix afin qu'ils puissent exécuter leurs logiciels à l'endroit de leur choix et de manière beaucoup plus simple », a-t-il déclaré.Cela dit, Microsoft n'est pas la seul fournisseur de cloud pointé du doigt. Dans sa lettre à la FTC, Google a également cité Oracle : « En proposant des accords excessivement complexes qui cherchent à verrouiller les clients dans leurs écosystèmes », a déclaré Google, des entreprises telles que Microsoft et Oracle « non seulement poussent les clients vers un modèle de cloud monolithique, mais limitent également le choix, augmentent les coûts pour les clients et perturbent les écosystèmes numériques en plein essor aux États-Unis et dans le monde entier ».Source : GoogleQu’en pensez-vous ?Les accusations de Google contre Microsoft sont-elles recevables ? Pourquoi ?