Le principal défi auquel les entreprises sont confrontées en raison de la prolifération du cloud est clair - elles ne peuvent souvent pas fournir une seule version de la vérité, ce qui remet en question l'efficacité de leurs informations en premier lieu. Près des deux tiers des décideurs nous ont dit que l'exploitation de plusieurs clouds signifie qu'ils doivent attendre longtemps pour obtenir des informations et des réponses à partir de leurs données, tandis que près de la moitié admettent que ces informations sont inexactes. Il est vraiment inquiétant de constater que de nombreuses entreprises ne tirent pas l'impact nécessaire des investissements considérables qu'elles réalisent dans leur infrastructure cloud et qu'elles prennent des décisions commerciales sur la base d'informations analytiques inexactes.



Seuls 30 % des participants à notre enquête ont déclaré que leur environnement informatique cloud et analytique était adapté au type de problèmes qu'ils doivent résoudre. Cela signifie que pour les organisations qui ont des exigences en matière de conformité et de réglementation, la prolifération de l'informatique cloud et les défis qu'elle entraîne pourraient causer de véritables dilemmes si leur infrastructure n'est pas repensée pour répondre aux besoins de leur entreprise.



Une solution à ces défis consiste à disposer d'une plateforme analytique unique, telle que SAS Viya, qui peut couvrir plusieurs environnements cloud différents, y compris les données conservées sur site, et produire des informations analytiques à grande vitesse à partir de ces données d'une manière qui minimise les coûts liés au cloud et fournit une seule version de la vérité.

Il s'agit notamment de réponses différentes à une même question en fonction du cloud dans lequel résident les données, des coûts élevés et de la lenteur pour obtenir les informations, ainsi que du manque de précision.Ces conclusions ont été révélées dans le cadre d'un rapport de SAS, spécialiste de l'analyse et de l'IA, intitulé "A Silver Lining from Every Cloud" (Une lueur d'espoir dans chaque cloud). Ce rapport examine les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles s'appuient sur de multiples plateformes de cloud public et privé pour héberger leurs données et applications. Plus de 200 décideurs clés au Royaume-Uni et en Irlande dans les domaines des données, de l'analyse et des services cloud, issus d'entreprises comptant chacune plus de 3 000 employés, ont participé à l'étude.L'une des principales conclusions est qu'en moyenne, les entreprises utilisent trois clouds privés et que près de la moitié d'entre elles (42 %) s'appuient également sur au moins deux fournisseurs de clouds publics pour les applications d'entreprise, l'analyse et l'hébergement des données critiques.Les décideurs ont invoqué de multiples raisons pour expliquer pourquoi leurs entreprises fonctionnent sur plusieurs clouds - notamment des préoccupations concernant la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur de cloud, les exigences en matière de conformité et de réglementation et les stratégies d'acquisition qui créent des systèmes fragmentés. Pourtant, la prolifération du cloud conduit la majorité des organisations à faire face à un certain nombre de défis opérationnels importants lorsqu'il s'agit d'extraire des informations des données.Il s'agit notamment de réponses multiples à la même question en fonction du cloud dans lequel résident les données (64 %), de coûts élevés (64 %), d'un long délai pour obtenir des informations (60 %) et d'une précision médiocre (48 %). Huit entreprises sur dix admettent également qu'elles ont besoin de rassembler régulièrement des instantanés de données dans un pool commun, tandis que 70 % utilisent différentes plates-formes analytiques sur chaque cloud et doivent consolider les réponses, ce qui peut prendre énormément de temps.Paul Jones, responsable de la technologie chez SAS UK & Ireland, déclare que les résultats posent des questions difficiles aux décideurs qui comptent sur leur environnement cloud pour obtenir des informations clés en temps voulu. Il a déclaré :SAS a commandé cette étude, qui a été réalisée par Coleman Parkes de décembre 2022 à janvier 2023. L'étude a été menée conformément aux normes de la Market Research Society. Les personnes interrogées étaient des décideurs dans le domaine des données, de l'analyse et des services cloud basés au Royaume-Uni et en Irlande. Ils étaient 200 au total et travaillaient tous dans des entreprises de plus de 3 000 employés.Source : SASQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de SAS pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?