Les logiciels en tant que service - applications (SaaS - Applications) sont restés la principale source de revenus des services cloud public, représentant plus de 45 % du total en 2022. L'infrastructure en tant que service (IaaS) est la deuxième catégorie de revenus la plus importante avec 21,2 % du total, tandis que la plateforme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service - logiciel d'infrastructure système (SaaS - SIS) ont fourni respectivement 17,0 % et 16,7 % du revenu global. C'est ce que révèlent les nouvelles données du Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker de l'International Data Corporation (IDC).", a déclaré Rick Villars, vice-président du groupe, Worldwide Research chez IDC.Les dépenses avec les principaux fournisseurs de services cloud public se sont encore consolidées en 2022 avec le revenu combiné des 5 principaux fournisseurs de services de cloud public (Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google et Oracle) capturant plus de 41 % du total mondial et augmentant de 27,3 % par rapport à l'année précédente. Avec des offres dans les quatre catégories de déploiement, Microsoft est resté en tête du marché global des services de cloud public avec 16,8 % de parts en 2022, suivi par Amazon Web Services avec 13,5 % de parts.Alors que le marché global des services de cloud public a progressé de 22,9 % par rapport à l'année précédente en 2022, le chiffre d'affaires des services cloud fondamentaux* qui soutiennent les stratégies de "" a connu une croissance de 28,8 %. Cela met en évidence la dépendance croissante des entreprises à l'égard d'une plateforme d'innovation cloud construite autour de services informatiques largement déployés, de services de données/AI et de services de cadre d'applications pour stimuler l'innovation. IDC s'attend à ce que les dépenses liées aux services cloud fondamentaux (en particulier les éléments IaaS et PaaS) continuent de croître à un rythme plus élevé que l'ensemble du marché du cloud, car les entreprises s'appuient sur le cloud pour accélérer leur transition vers l'entreprise numérique.", a déclaré Dave McCarthy, vice-président de la recherche pour les services d'infrastructure de cloud computing et de périphérie. "", a déclaré Lara Greden, directrice de recherche, Platform as a Service, IDC. "", a déclaré Frank Della Rosa, vice-président de la recherche, SaaS, Business Platforms, et Industry Cloud chez IDC. "Alors que le marché des services cloud fondamentaux et le marché des applications SaaS sont dirigés par un petit nombre d'entreprises, il continue d'y avoir une longue traîne d'entreprises fournissant des services cloud dans le monde entier. Sur le marché des services cloud fondamentaux, les cinq principales entreprises représentent les trois quarts des recettes du marché avec des services PaaS spécifiques à des cas d'utilisation précis ou des services d'informatique, de données ou de gouvernance de réseau cross-cloud. La longue traîne est plus prononcée sur le marché des applications SaaS, où l'importance croissante accordée par les clients à des résultats spécifiques garantit que près des deux tiers des dépenses sont effectuées en dehors des cinq premières entreprises.Source : IDCPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?