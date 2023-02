En tant que substitut rentable aux déploiements informatiques traditionnels, le Software-as-a-Service (SaaS) continuera de stimuler la plupart des dépenses en matière de Cloud public en Europe, en particulier pendant les périodes difficiles où les entreprises examinent de près leurs budgets. D'autre part, les entreprises recherchent des outils qui permettent de réduire la vitesse de mise sur le marché et d'accélérer la création d'applications. Par conséquent, le segment des plates-formes en tant que services (PaaS) restera celui qui connaîtra la plus forte croissance à l'avenir.Les services professionnels, la banque et la fabrication discrète resteront les secteurs les plus dépensiers en matière de services de cloud public, absorbant 36 % de l'ensemble des dépenses en services de cloud public en 2023. La situation en Europe reste tendue pour le marché du Cloud, qui se trouve au milieu d'un effet de tiraillement semblable à celui d'une guerre. D'un côté, l'inflation élevée, la crise des coûts, les prix de l'énergie et les tensions géopolitiques en Europe de l'Est vont intensifier la volatilité des budgets et modifier les plans informatiques. D'autre part, un accent plus marqué sur les solutions informatiques rentables, le travail hybride, l'accélération de la transformation numérique pousseront les investissements dans le Cloud, qui continueront de croître.", a déclaré Andrea Minonne, directrice de recherche chez IDC UK.L'explosion et la consommation des données auxquelles sont confrontés de nombreux secteurs d'activité constituent une autre évolution qui favorise les dépenses liées au cloud. Les entreprises européennes continueront à dépenser dans le Cloud pour améliorer la gouvernance et la sécurité, compte tenu des lois sur la confidentialité des données, de la conformité réglementaire et des exigences de la législation numérique. Cela pousse davantage d'entreprises à dépenser dans le Cloud souverain, ce qui permet aux organisations d'être dans une meilleure position lorsqu'il s'agit de répondre aux exigences réglementaires.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Votre organisation a-t-elle prévu d'augmenter ses dépenses en cloud computing en 2023 ?