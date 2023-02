La croissance de 21 % par rapport au quatrième trimestre de 2021 a de nouveau été considérablement entravée par la force historique du dollar américain et par un marché chinois très restreint. Si l'on considère uniquement le marché américain, qui contourne largement ces deux problèmes, le taux de croissance du quatrième trimestre a été de 27 %, contre un taux de croissance moyen de 31 % au cours des quatre trimestres précédents. Cette réduction du taux de croissance était en partie prévisible en raison de l'ampleur croissante du marché, mais il ne fait aucun doute que le climat économique actuel a également eu un impact négatif.Parmi les plus grands fournisseurs de services en nuage, Microsoft a enregistré une forte hausse de sa part de marché mondiale, qui atteint désormais 23 %, contre une moyenne de 21 % au cours des quatre trimestres précédents. Dans le même temps, le leader du marché, Amazon, est resté dans sa fourchette habituelle de 32 à 34 %, tandis que la part de Google s'est établie à 11 %, comme au trimestre précédent, mais avec un point de pourcentage de plus qu'il y a un an. Au total, les trois leaders ont représenté 66 % du marché mondial, contre 63 % il y a un an.La plupart des grands fournisseurs de cloud computing ayant maintenant publié leurs résultats pour le quatrième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure de cloud computing (y compris les services IaaS, PaaS et de cloud privé hébergé) se sont élevés à 61,6 milliards de dollars, les revenus sur douze mois atteignant 227 milliards de dollars. Les services IaaS et PaaS publics représentent la majeure partie du marché et ont augmenté de 22 % au quatrième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les trois premiers contrôlent 73 % du marché. Sur le plan géographique, le marché du cloud continue de connaître une forte croissance dans toutes les régions du monde.Malgré un environnement difficile, le marché mondial de l'année 2022 a augmenté de 47 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, ce qui correspond presque à la croissance de 49 milliards de dollars réalisée en 2021. Au fur et à mesure que les économies s'améliorent et que le marché des changes se stabilise, Synergy prévoit que le marché mondial du cloud continuera de croître fortement au cours des prochaines années.Source : Synergy Research GroupQu'en pensez-vous ?Votre entreprise prévoit-elle une augmentation des dépenses liées au cloud en 2023 ?