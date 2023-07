Les défis du secteur des centres de données : pénurie de personnel qualifié et transition énergétique

La société de conseil BCS a interrogé des fournisseurs de services de colocation, des utilisateurs de centres de données d’entreprise, des développeurs et des investisseurs, ainsi que des fournisseurs de services informatiques et de télécommunications. Au cours des six mois précédant la fin du mois d'avril, environ trois quarts des personnes interrogées ont déclaré avoir augmenté la capacité de leurs centres de données gérés, malgré un comportement prudent dans tous les autres domaines du secteur technologique en raison des turbulences économiques. Cette croissance « continue d'être encourageante » pour l'industrie des centres de données, ont déclaré les auteurs du rapport.Selon les chercheurs, les professionnels du secteur sont depuis longtemps convaincus qu'il y a une pénurie de professionnels et de personnel qualifié dans le secteur de la construction, avec des baisses marginales signalées dans cette enquête, et 98 % pensent maintenant qu'il y aura une nouvelle baisse du personnel qualifié, ce qui aura un impact sur les livraisons et augmentera les coûts. Cela aura également un impact considérable sur l'emplacement des centres de données, l'accès au personnel qualifié étant un facteur clé.Cependant, la préoccupation la plus pressante est peut-être le défi permanent que représente l'approvisionnement en énergie renouvelable et abordable. Environ 81 % des personnes interrogées ont indiqué qu'ils s'attendaient à une augmentation des niveaux de consommation au cours des trois prochaines années et 88 % s'attendent à ce que l'augmentation du coût de l'énergie entraîne une augmentation de la demande d'espaces de centres de données économes en énergie au cours des trois prochaines années - une augmentation par rapport aux 82 % notés il y a six mois.Il ne fait aucun doute que le secteur des centres de données a investi des ressources et des dépenses considérables dans sa quête de transition vers l'abandon des sources d'énergie non durables. L'utilisation de l'énergie thermique résiduelle générée par les centres de données est un sujet de plus en plus débattu. Il est intéressant de noter que la dernière enquête de BCS montre que les préoccupations concernant la viabilité économique de l'utilisation de la chaleur perdue diminuent, avec une baisse de 15 % des personnes interrogées affirmant qu'il s'agit d'un problème.Les processus de planification et d'autorisation exigent de plus en plus que l'on fasse davantage pour utiliser la chaleur résiduelle des centres de données afin de soutenir le développement durable et de favoriser la résilience des communautés. Généralement, la chaleur excédentaire est rejetée dans l'atmosphère, ce qui contribue aux îlots de chaleur urbains et à l'inefficacité énergétique globale. En capturant et en réutilisant cette chaleur résiduelle, les exploitants de centres de données peuvent réduire considérablement leur impact sur l'environnement tout en apportant des avantages tangibles aux communautés voisines.L'une des applications pratiques de la chaleur résiduelle des centres de données consiste à l'intégrer dans les systèmes de chauffage urbain, qui sont courants dans le nord de l'Europe. Dans les régions froides, où la demande de chauffage est élevée, les centres de données peuvent devenir des sources de chaleur précieuses, compensant le besoin de systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles. La chaleur perdue peut être acheminée par des tuyaux isolés vers les bâtiments voisins, ce qui constitue une solution de chauffage durable et rentable. Cette approche permet non seulement de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de contribuer à la résilience des communautés locales en cas d'événements climatiques extrêmes.La culture en serre et l'agriculture urbaine constituent une autre utilisation innovante de la chaleur perdue. Les serres nécessitent des températures constantes pour une croissance optimale des plantes, en particulier dans les climats plus froids. En utilisant la chaleur résiduelle des centres de données, ces installations peuvent maintenir la chaleur nécessaire, ce qui permet de produire des fruits, des légumes et des herbes aromatiques tout au long de l'année.Les initiatives d'agriculture urbaine peuvent grandement bénéficier du surplus de chaleur généré par les centres de données. Les fermes verticales, les jardins d'intérieur et les systèmes aquaponiques peuvent prospérer grâce à l'apport constant de chaleur résiduelle. Ces initiatives contribuent à la production alimentaire locale, favorisent la sécurité alimentaire et réduisent l'empreinte carbone associée au transport des produits sur de longues distances.La chaleur résiduelle des centres de données peut également être utilisée dans diverses applications industrielles. Par exemple, dans les processus de fabrication qui nécessitent de la chaleur, comme le séchage ou la stérilisation, la chaleur résiduelle peut servir de source de chaleur alternative. Il existe des mini-centres de données utilisés comme « chaudières numériques » pour chauffer des piscines, les autorités locales bénéficiant d'une eau chauffée à 30 °C pendant 60 % du temps et d'un remboursement de l'électricité utilisée par le centre de données. Cela permet de réduire la dépendance à l'égard des systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles, ce qui se traduit par une baisse des coûts énergétiques et de l'impact sur l'environnement.Fondamentalement, pour exploiter efficacement la chaleur résiduelle des centres de données, la collaboration entre les opérateurs de centres de données, les gouvernements locaux et les parties prenantes de la communauté est cruciale. L'engagement auprès des communautés locales, la réalisation d'études de faisabilité et la mise en place d'infrastructures appropriées sont des étapes nécessaires pour garantir l'intégration réussie de la chaleur résiduelle dans les initiatives communautaires.La chaleur résiduelle générée par les centres de données représente une ressource précieuse qui, si elle est correctement exploitée, peut profiter aux communautés locales de nombreuses façons. En incorporant la chaleur résiduelle dans les systèmes de chauffage urbain, en soutenant la culture en serre et l'agriculture urbaine, et en facilitant les applications industrielles, les centres de données peuvent contribuer au développement durable, réduire les émissions de carbone et renforcer la résilience des communautés. L'adoption de ces approches innovantes permet non seulement de relever les défis environnementaux, mais aussi de renforcer la relation symbiotique entre les centres de données et les communautés dans lesquelles ils opèrent.Selon des données récentes, le taux de croissance du PIB de la zone euro pour l'année écoulée a atteint 3,2 %, dépassant ainsi les attentes initiales. Cette tendance positive indique des perspectives économiques potentiellement prometteuses pour la région.Cependant, il est important de reconnaître que les pressions inflationnistes mondiales persistent, ce qui suscite une certaine appréhension chez les décideurs politiques. En réponse à la hausse des coûts, les banques centrales des États-Unis et du Royaume-Uni ont relevé leurs taux d'intérêt cette année. De même, dans la zone euro, les niveaux d'inflation sont restés obstinément élevés, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles la Banque centrale européenne pourrait devoir prendre des mesures décisives pour résoudre le problème.Dans ce contexte économique, la dernière enquête de BCS vise à évaluer l'état actuel et les perspectives de l'industrie européenne des centres de données. Alors que le secteur peut être confronté à des défis associés à des facteurs mondiaux plus larges, tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les taux de croissance élevés observés dans la zone euro indiquent une demande soutenue pour des services axés sur la technologie. Cette enquête vise à explorer la réponse du secteur à ces conditions et à identifier les nouvelles tendances ou opportunités qui en découlent.Alors que l'Europe dans son ensemble reste confrontée à des défis économiques, la robustesse sous-jacente du marché européen des centres de données est illustrée par la conviction persistante d'une baisse de l'offre et d'une hausse de la demande, une opinion partagée par 89 % des personnes interrogées, soit une hausse par rapport aux 85 % enregistrés à l'hiver 2022.En effet, les personnes interrogées s'accordent presque toutes à dire que la demande augmentera ou restera la même au cours de l'année à venir, ce qui est le cas pour la troisième enquête consécutive.La plupart des fournisseurs de services de centres de données restent positifs quant à l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché. En outre, les opérateurs de réseaux et les intégrateurs informatiques sont encore plus confiants qu'à l'hiver 2022, avec un accord quasi universel sur le fait que l'année à venir continuera à être caractérisée par une baisse de l'offre et une hausse de la demande ; une augmentation par rapport à un peu plus de 90 % enregistrés précédemment.Le rapport révèle une tendance continue en faveur des ratios d'utilisation de tiers dépassant ceux des solutions gérées en interne. D'après l’enquête de l'hiver 2022, 82 % des personnes interrogéés avaient indiqué qu'ils exploitaient plus de 80 % de leur empreinte technique externalisée, alors que seulement 36 % atteignaient le même niveau d'utilisation pour les installations gérées en interne. Dans l'enquête la plus récente, cette tendance s'est poursuivie, avec environ 83 % des participants maintenant des taux d'utilisation de solutions gérées en externe à 80 % ou plus, tandis que les taux d'utilisation en interne ont augmenté à 40 %.En effet, parmi les entreprises occupantes, la volonté d'optimiser l'efficacité des centres de données de tiers s'est traduite par une proportion encore plus élevée (84 %) de taux d'utilisation élevés, contre 31 % pour les installations gérées en interne.Les taux d'utilisation moyens de leurs propres installations pour les opérateurs de colocation, les transporteurs, les intégrateurs et les fournisseurs de services en nuage tendent à être légèrement inférieurs, autour de 65 %. Cela reflète très probablement la nécessité de disposer d'un espace presque complet pour permettre un déploiement rapide afin de répondre aux besoins de la demande. En revanche, les fournisseurs de services sont motivés par la nécessité de maximiser le rapport qualité-prix de leur espace tiers, et maintiennent des taux d'utilisation relativement élevés, de l'ordre de 85 %, dans ces installations.Au cours des six mois précédant la fin avril 2023, environ trois quarts des personnes interrogées ont indiqué qu'ils avaient augmenté la capacité de leurs centres de données gérés en interne, ce qui représente une augmentation par rapport aux 69 % qui l'avaient signalé lors de la dernière enquête de BCS. En outre, environ 16 % n'ont signalé aucun changement, tandis qu'environ 10 % ont indiqué une réduction de leur surface interne, cette dernière proportion étant inchangée par rapport à l'enquête précédente.« Face aux turbulences économiques et aux incertitudes géopolitiques persistantes, l'augmentation de la capacité d'une grande partie des participants à l'enquête continue d'être encourageante pour l'industrie européenne des centres de données », indique la société de conseil BCS.En effet, cette conviction sur la croissance future des services informatiques est encore plus évidente lorsqu’on examine les modèles d'expansion des tiers au cours des six derniers mois, avec quelque 79 % des participants à l'enquête indiquant une augmentation de l'espace technique au cours de la période, par rapport aux 74 % enregistrés à l'hiver 2022.Il convient de noter que ce chiffre est considérablement plus élevé que la moyenne à long terme de 53 %. Comme pour les espaces gérés en interne, environ un participant sur six n'a signalé aucun changement dans son portefeuille de tiers, tandis que seulement 4 % ont signalé une réduction de l'espace.En outre, la proportion d'entreprises interrogées qui s'attendent à une augmentation de la demande au cours de l'année à venir a nettement augmenté, passant d'environ 60 % il y a six mois à 74 % cette fois-ci.Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement auront un impact sur les futures décisions d'implantation des centres de données. Les chercheurs de la société de conseil BCS ont constamment souligné l'importance de l'emplacement pour leurs parties prenantes lors de l'évaluation de nouvelles références de centres de données. En effet, comme mentionné dans le rapport, les dernières données montrent qu'il s'agit du deuxième facteur contribuant au choix d'un centre de données, après la disponibilité de l'énergie.Cependant, les personnes interrogées sont de plus en plus préoccupés par le fait que les perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement auront un impact significatif sur leur processus de prise de décision concernant l'emplacement des futurs centres de données. Près de deux tiers des participants révèlent que ce facteur influencera fortement leur choix pour l'emplacement de leurs futurs centres de données. Cela représente une augmentation par rapport aux 54 % enregistrés dans l’enquête de l'hiver 2022.En revanche, pour la troisième enquête consécutive, les utilisateurs finaux ont exprimé le niveau d'accord le plus bas - seulement 43 %, bien que cela représente une augmentation par rapport aux 39 % enregistrés lors de l'enquête d'hiver. 