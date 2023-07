Le nouveau site d'Akamai à Washington, D.C., pose un premier jalon dans ce qui est souvent considéré comme la plaque tournante des datacenters dans le monde. La Virginie du Nord concentre aujourd’hui plus de la moitié de la valeur totale du marché principal des datacenters aux États-Unis.

Le nouveau site de l'entreprise à Chicago permet aux clients d'Akamai d'accéder à des services de cloud computing sur le cinquième marché de datacenters le plus important au monde. Il s'agit là d'une option de réplication intéressante pour les workloads multicloud sensibles à la latence et exécutées à Philadelphie et Washington.

La présence d'Akamai à Seattle permet à l'entreprise d'accéder à une communauté croissante de clients développeurs et de startups. Seattle est le huitième plus grand marché des États-Unis et est devenu un pôle majeur de datacenters pour les entreprises du nord-ouest du Pacifique.

Son nouveau site de Paris positionne Akamai localement pour accompagner les entreprises basées dans l'Union européenne à relever les défis croissants en matière de souveraineté des données. Paris dispose de la capacité de datacenter la plus dense d'Europe.

Le nouveau site d'Akamai à Chennai permettra à l'entreprise d'accéder plus facilement à l'un des plus grands pôles informatiques de l'Inde. Dans une enquête réalisée en avril 2023 auprès de ses partenaires, Akamai a constaté que 48 % des personnes interrogées en Inde estimaient qu'entre 21 et 40 % des budgets informatiques seraient consacrés au cloud.

Akamai Technologies, l'entreprise du cloud qui optimise et protège la vie en ligne, inaugure aujourd'hui trois nouveaux sites dédiés à leur activité cloud computing, qui concrétisent la vision de l'entreprise pour un nouveau type de cloud conçu pour répondre aux besoins des applications modernes, exigeant une plus grande performance, une réduction des temps de latence et de véritables possibilités de mise à l’échelle à l’international que les architectures de cloud actuelles n'ont pas été conçues pour offrir.Ces nouveaux centres marquent la première étape de l'initiative d'Akamai visant à mettre en place des services de calcul, de stockage, de base de données et autres sur le modèle technologique que celui qui alimente aujourd'hui son réseau périphérique, déjà massivement distribué et couvrant plus de 4 200 sites dans 134 pays.», a déclaré Adam Karon, directeur de l'exploitation et directeur général du Cloud Technology Group d'Akamai Technologies. «».Akamai adopte une approche fondamentalement nouvelle du cloud computing qui modifie la façon dont les développeurs et les entreprises construisent, déploient et sécurisent les applications et les données sur l'ensemble du continuum informatique, du cœur à la périphérie. Pour le déploiement des nouveaux sites, Akamai a repensé les principes de conception des datacenters traditionnels. En plus de faire évoluer ses principaux services de cloud computing, Akamai a également tiré parti de sa vaste expérience en matière de diffusion de contenu pour connecter chaque site à l'énorme structure primaire mondiale de l'entreprise. Ainsi, Akamai apporte la simplicité, l'abordabilité et l'accessibilité de ses services de cloud computing basés sur Linode à des clients plus importants, sur une architecture pensée pour la décennie à venir, et non pour la précédente.Aujourd'hui, Akamai ouvre trois nouveaux sites à Paris, Washington, D.C. et Chicago, deux autres ouvertures sont également prévues à Seattle et Chennai, en Inde, plus tard au cours du trimestre. Ces nouveaux sites d'Akamai présentent une nouvelle conception d'architecture et une nouvelle configuration matérielle pour permettre aux utilisateurs commerciaux de disposer de ressources haute performance et évolutives dans le Cloud sur le réseau mondial d'Akamai.», a déclaré Adam Karon. «. »Akamai a également annoncé de nouvelles fonctionnalités de gestion premium qui offrent une performance constante, une allocation prévisible des ressources et du budget, ainsi qu'une gestion plus simple des UGS (Unités de Gestion de Stock), pour les workloads commerciaux plus importants. Les nouveaux types d'instances garantissent l’utilisation du processeur et du matériel les plus performants disponibles. Ils peuvent également faciliter la gestion de déploiements et de mises à niveau multiples sans qu'il soit nécessaire de faire correspondre les UGS, qui peuvent souvent faire l'objet de plus de 100 000 modifications par mois chez les trois principaux fournisseurs de solutions hyperscale. Le nouveau service premium, disponible sur chacun des sites nouvellement inaugurés, vient s'ajouter aux offres partagées et dédiées existantes.En outre, Akamai a annoncé avoir doublé la capacité de son produit de stockage d'objets atteignant un pétaoctet et un milliard d'objets par conteneur. Cette mise à niveau permet aux entreprises d'accéder à des volumes de données plus importants pour créer des applications et des solutions d'analyse dans le cloud, évolutives, performantes et à faible latence. Les clusters dont les limites ont été augmentées seront disponibles sur les nouveaux sites.Enfin, Akamai a annoncé son intention de commercialiser le service Akamai Global Load Balancer dans le courant du trimestre, le premier de plusieurs services intégrés prévus suite à l'acquisition de Linode. Les nouvelles fonctionnalités d'équilibrage de charge global garantissent l'absence de point de défaillance unique, en acheminant les demandes de trafic vers datacenter optimal afin de réduire les temps de latence.Akamai Global Load Balancer fait le lien entre les fonctionnalités existantes de Linode NodeBalancers pour l'équilibrage de la charge du trafic local, et les services Akamai Global Traffic Manager et Application Load Balancer. L'intégration qui en résulte permettra aux clients de choisir entre l'équilibrage de charge local et global à travers le réseau d'Akamai et le nombre de sites en expansion rapide. Le lancement d'Akamai Global Load Balancer est un élément essentiel de la vision du cloud connecté d'Akamai.Les nouveaux sites et capacités de cloud computing sont intégrés à Akamai Connected Cloud, une plateforme de périphérie et de cloud massivement distribuée pour le cloud computing, la sécurité et la diffusion de contenu, qui rapproche les applications et les expériences et éloigne les menaces. Annoncé en février, Akamai Connected Cloud s'appuie sur 25 ans d'expérience dans la sécurisation et la mise à l'échelle de l'Internet pour les plus grandes entreprises du monde.