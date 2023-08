Au deuxième trimestre 2023, les trois principaux fournisseurs, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ont collectivement progressé de 20 % - contre 22 % au premier trimestre - pour représenter 65 % des dépenses totales. Alors qu'AWS et Microsoft ont tous deux connu une décélération de leur croissance, le taux de croissance de Google Cloud est resté stable par rapport au trimestre précédent, à 31 %.L'impact du renforcement du dollar américain sur les hyperscalers diminue. Mais les incertitudes macroéconomiques persistantes signifient que les clients restent concentrés sur l'optimisation de l'utilisation du cloud pour réduire les coûts. Jusqu'à présent, les technologies de l'IA et leur intégration dans les produits existants n'ont pas encore fait l'objet d'une commercialisation à grande échelle et n'ont donc pas eu d'impact significatif sur le chiffre d'affaires des fournisseurs d'informatique en nuage. Toutefois, l'IA représente un facteur important d'investissement dans l'informatique dématérialisée à l'avenir, et tous les grands fournisseurs d'informatique dématérialisée continuent d'investir massivement dans les technologies de l'IA.Dans le paysage commercial actuel, où l'accent est mis sur la maîtrise des coûts, les fournisseurs de cloud doivent s'assurer un afflux important de nouveaux clients et de charges de travail pour stimuler la croissance des revenus. L'émergence de la technologie de l'IA introduit de nouvelles charges de travail dans le cloud et devrait alimenter une demande massive de capacité informatique, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance du cloud. Notamment au cours de ce trimestre, AWS et Microsoft ont tous deux lancé de nouveaux programmes de partenariat axés sur l'IA, reconnaissant l'importance de la collaboration avec les partenaires pour stimuler l'utilisation de leurs produits d'IA par les clients.", a déclaré Yi Zhang, analyste de recherche chez Canalys. "."", a déclaré Alex Smith, vice-président chez Canalys. "".Amazon Web Services (AWS) a continué de dominer le marché des services d'infrastructure cloud au deuxième trimestre 2023, représentant 30% des dépenses totales, soit une augmentation de 12% d'une année sur l'autre. La croissance d'AWS a plus que diminué de moitié depuis la même période l'année dernière. Face à la croissance modérée de ses revenus, AWS augmente activement ses investissements dans l'IA. Elle a investi 100 millions de dollars américains dans un nouveau programme d'IA générative, qui a été lancé en juin 2023.Dans le cadre de ce programme, l'AWS Generative AI Innovation Center servira de plaque tournante pour des ateliers et des formations gratuits et devrait aider les entreprises à accélérer le développement d'applications basées sur l'IA générative tout en connectant la technologie d'AWS avec les clients et les partenaires. Des annonces récentes d'AWS révèlent que des milliers de clients utilisent son nouveau service d'IA et, parallèlement, AWS a établi de nouveaux partenariats avec Omnicom et 3M Health Information Systems.Microsoft Azure représente 26% du marché après une croissance annuelle de 26%, ce qui le positionne comme le deuxième plus grand fournisseur de services cloud au T2 2023. Les performances commerciales devraient rester stables, compte tenu de l'augmentation de 19 % de son carnet de commandes cloud, qui a atteint 224 milliards de dollars US au T2 2023. Elle a constaté une dynamique importante dans son service Azure OpenAI, en gagnant des clients notables, notamment Ikea, Volvo Group et Zurich Insurance.Compte tenu de l'augmentation prévue de la demande en matière d'IA, Microsoft a lancé le programme Microsoft AI Cloud Partner Program lors de son événement mondial pour les partenaires, Microsoft Inspire 2023. Ce programme vise à encourager l'écosystème des partenaires de Microsoft à développer des solutions qui utilisent la technologie d'IA de Microsoft. Microsoft vise à assurer une transition en douceur pour ses partenaires existants, en les inscrivant automatiquement au nouveau programme tout en conservant leurs avantages et désignations antérieurs.Google Cloud a connu une croissance de 31 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023, soit la plus forte croissance des trois principaux hyperscalers, pour s'emparer de 9 % du marché de l'informatique en nuage. L'allongement de la durée d'amortissement des serveurs et des équipements de réseau a permis de contrôler les coûts d'exploitation et de renforcer la rentabilité de Google Cloud.L'écosystème de partenaires de Google Cloud continue d'apporter son soutien au développement de ses applications d'IA générative. Des centaines de fournisseurs ISV et SaaS, dont Box, Salesforce et Snorkel, ainsi que des GSI, se sont engagés à former plus de 150 000 personnes à l'IA générative de Google Cloud. Google Cloud revendique l'allégeance de plus de 70 % des startups technologiques en plein essor qui se spécialisent dans l'IA générative. Cette liste comprend des noms remarquables tels que Cohere, Jasper et Typeface, qui illustrent la confiance que les startups placent dans les capacités d'IA de Google Cloud.Source : CanalysQu'en pensez-vous ?