L'étude de Dig Security montre que les informations personnelles identifiables (PII) sont le type de données sensibles le plus communément sauvegardé par les organisations. Dans un échantillon d'un milliard d'enregistrements, plus de 10 millions de numéros de sécurité sociale ont été trouvés, le sixième type d'informations sensibles le plus courant, suivis par près de trois millions de numéros de cartes de crédit, le septième type le plus courant.", déclare Dan Benjamin, PDG et cofondateur de Dig Security. "Plus inquiétant encore que les données stockées, 91 % des services de base de données contenant des données sensibles n'étaient pas chiffrés au repos, 20 % avaient désactivé la journalisation et 1,6 % étaient ouverts au public. Plus de 60 % des services de stockage n'étaient pas cryptés au repos et près de 70 % n'étaient pas journalisés.En outre, les utilisateurs ont souvent des privilèges d'administrateur et de consommateur inutiles. Plus de 35 % des donneurs d'ordre disposent d'un certain nombre de privilèges sur les données sensibles. Près de 10 % d'entre eux ont un accès d'administrateur et près de 20 % ont un accès de consommateur à une donnée sensible.En moyenne, les données sensibles sont accessibles par 14 responsables différents, et 6 % des entreprises ont des données sensibles qui ont été transférées vers des actifs ouverts au public. Le problème est encore aggravé par la circulation fréquente des données d'un endroit à l'autre. Plus de 56 % des données sensibles sont accessibles à partir de plusieurs emplacements géographiques, et 26 % le sont à partir de cinq emplacements ou plus.Source : State of Cloud Data Security 2023 Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?