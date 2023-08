Ubicloud, un cloud ouvert, libre et portable, est disponible et coûterait trois fois moins cher que AWS

Introduction

git clone git@github.com:ubicloud/ubicloud.git # Generate secrets for demo ./demo/generate_env # Run containers: db-migrator, app (web & respirate), postgresql docker-compose -f demo/docker-compose.yml up # Visit localhost:3000

Code : Sélectionner tout 1

2

# Enter hostname/IP and provider, and install SSH key as instructed by script docker exec -it ubicloud-app ./demo/cloudify_server

Pourquoi l'utiliser ?

Vous avez une charge de travail éphémère comme un pipeline CI/CD ou vous souhaitez exécuter des tests lourds en calcul/mémoire. Ce cloud géré est 3 fois moins cher qu'AWS, donc vous économisez sur les coûts.

Vous voulez un service de déploiement d'applications simple et portable comme MRSK. Ils déplacent le plan de contrôle d'Ubicloud de Heroku à MRSK ; et ils veulent fournir des services ouverts et portables pour les dépendances de MRSK dans le processus.

Vous avez des machines bare metal quelque part. Vous souhaitez construire votre propre cloud pour des raisons de portabilité, de sécurité ou de conformité.

Statut

Elastic Compute : Leur plan de contrôle communique avec les serveurs Linux bare metal à l'aide de SSH. Ils utilisent Cloud Hypervisor comme moniteur de machine virtuelle (VMM) ; et chaque instance du VMM est contenue dans des espaces de noms Linux pour plus d'isolation / de sécurité.

: Leur plan de contrôle communique avec les serveurs Linux bare metal à l'aide de SSH. Ils utilisent Cloud Hypervisor comme moniteur de machine virtuelle (VMM) ; et chaque instance du VMM est contenue dans des espaces de noms Linux pour plus d'isolation / de sécurité. Réseau virtuel : Ils utilisent le tunnel IPsec pour établir un environnement réseau crypté et privé. Ils prennent en charge IPv4 et IPv6 dans une configuration à double pile et fournissons un réseau public et privé. Pour des raisons de sécurité, les machines virtuelles de chaque client fonctionnent dans leur propre espace de noms. Tout ce qui est réseau virtuel est de niveau 3 et supérieur.

: Ils utilisent le tunnel IPsec pour établir un environnement réseau crypté et privé. Ils prennent en charge IPv4 et IPv6 dans une configuration à double pile et fournissons un réseau public et privé. Pour des raisons de sécurité, les machines virtuelles de chaque client fonctionnent dans leur propre espace de noms. Tout ce qui est réseau virtuel est de niveau 3 et supérieur. Stockage en bloc, non répliqué : Ils utilisent le Storage Performance Development Toolkit (SPDK) pour fournir un stockage en bloc virtualisé aux machines virtuelles. SPDK leur permet d'ajouter à l'avenir des fonctions d'entreprise telles que l'instantané et la réplication. Ils suivent les meilleures pratiques en matière de sécurité et nous chiffrons la clé de chiffrement des données elle-même.

: Ils utilisent le Storage Performance Development Toolkit (SPDK) pour fournir un stockage en bloc virtualisé aux machines virtuelles. SPDK leur permet d'ajouter à l'avenir des fonctions d'entreprise telles que l'instantané et la réplication. Ils suivent les meilleures pratiques en matière de sécurité et nous chiffrons la clé de chiffrement des données elle-même. Contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC ) : Avec ABAC, vous pouvez définir des attributs, des rôles et des autorisations pour les utilisateurs et leur donner un accès précis aux ressources.

: Avec ABAC, vous pouvez définir des attributs, des rôles et des autorisations pour les utilisateurs et leur donner un accès précis aux ressources. Prochaines étapes ?: Ils prévoient de travailler sur l'équilibreur de charge élastique ou le service de stockage simple. Si vous avez une charge de travail qui bénéficierait d'un service cloud spécifique, n'hésitez pas à les contacter via leur Forum communautaire.

Plan de contrôle : Gère les services et les ressources du plan de données. Il s'agit d'un programme Ruby qui stocke ses données dans Postgres. Ils utilisent le framework Roda pour servir les requêtes HTTP et Sequel pour accéder à la base de données. Ils gèrent l'authentification web avec RodAuth. Ils communiquent avec les serveurs du plan de données en utilisant SSH, via la bibliothèque net-ssh. Pour leurs tests, ils utilisent RSpec.

: Gère les services et les ressources du plan de données. Il s'agit d'un programme Ruby qui stocke ses données dans Postgres. Ils utilisent le framework Roda pour servir les requêtes HTTP et Sequel pour accéder à la base de données. Ils gèrent l'authentification web avec RodAuth. Ils communiquent avec les serveurs du plan de données en utilisant SSH, via la bibliothèque net-ssh. Pour leurs tests, ils utilisent RSpec. Console cloud : Application web côté serveur servie par le framework Roda. Pour la conception visuelle, ils utilisent Tailwind CSS avec des composants de Tailwind UI. Ils utilisent également jQuery pour l'interactivité.

FAQ

Vous pouvez utiliser Ubicloud sans rien installer. Dans ce cas, ils vous font bénéficier des avantages du fournisseur sous-jacent, tels que le prix ou la localisation.Vous pouvez également créer votre propre cloud. Pour ce faire, démarrez le plan de contrôle d'Ubicloud et connectez-vous à sa console cloud.Le plan de contrôle est responsable de la cloudification des machines Linux nues. La façon la plus simple de construire votre propre cloud est de louer des instances auprès de l'un de ces fournisseurs. Par exemple : https://www.hetzner.com/sb Une fois que vous avez loué une ou plusieurs instances, exécutez le script suivant pour chaque instance afin de la cloudifier. Par défaut, le script cloudifie les instances bare metal louées auprès de Hetzner. Après avoir cloudifié vos instances, vous pouvez provisionner et gérer les ressources cloud sur ces machines.Plus tard, lorsque vous créerez des VM, Ubicloud leur attribuera des adresses IPv6. Si votre FAI ne supporte pas IPv6, veuillez utiliser un VPN ou un tunnel broker tel que Mullvad ou Hurricane Electric's https://tunnelbroker.net/ pour vous connecter. Vous pouvez également louer des adresses IPv4 auprès de votre fournisseur et les ajouter à votre plan de contrôle.Les fournisseurs de cloud public comme AWS, Azure et Google Cloud ont facilité la vie des start-ups et des entreprises. Mais ils sont fermés, vous obligent à louer des ordinateurs à un prix élevé et vous enferment. Ubicloud offre une alternative ouverte, réduit vos coûts et vous rend le contrôle de votre infrastructure. Tout cela sans sacrifier la commodité de l'informatique Cloud.Aujourd'hui, AWS propose environ deux cents services cloud. À terme, ils mettront en œuvre 10 % des services cloud qui représentent 80 % de cette consommation.Voici quelques exemples de charges de travail et de raisons d'utiliser Ubicloud aujourd'hui :Ubicloud est en alpha publique. Vous pouvez faire part de vos commentaires, obtenir de l'aide, ou demander de supporter votre environnement réseau dans le Forum de la Communauté.Ils suivent un modèle architectural établi dans la construction de services de cloud public. Un plan de contrôle gère un plan de données, où le plan de données utilise des logiciels libres. Vous trouverez ci-dessous leurs composants et services cloud actuels.leur équipe fondatrice vient d'Azure et a travaillé chez Amazon et Heroku avant cela. Ils ont également de l'expérience en matière de création d'entreprise. Ils ont été cofondateurs et membres de l'équipe fondatrice de Citus Data, qui a été rachetée par Microsoft.Ils voient trois différences. Tout d'abord, Ubicloud est disponible en tant que service géré (par opposition à un logiciel en boîte). Ainsi, vous pouvez démarrer en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs semaines. Comme Ubicloud est conçu pour la multi-location, il est livré avec des fonctionnalités intégrées telles que le cryptage au repos et en transit, le réseau virtuel, la rotation des secrets, etc.Deuxièmement, ils visent d'abord les développeurs. Ils espèrent que cela leur permettra d'avoir des cycles de retour d'information rapides et d'avoir 6 services clés sous forme de GA dans les deux prochaines années. OpenStack est encore principalement utilisé pour 3 services de cloud.Enfin, ils visent la simplicité. Avec OpenStack, vous avez le choix entre 10 hyperviseurs, 10 implémentations S3 et 5 implémentations de stockage en bloc. Le logiciel doit fonctionner de manière à ce que toutes ces implémentations soient compatibles entre elles. C'est ce qui conduit au logiciel de conseil. Avec Ubicloud, ils adopteront une approche plus critique.Source : GitHub Que pensez-vous de cette solution cloud comparée à d'autres ?Que pensez-vous du choix "Elastic License 2.0 " ?