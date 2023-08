Le rapport de Strata Identity, basé sur les données d'Osterman Research, montre que le pourcentage d'entreprises utilisant un seul fournisseur d'identité dans le nuage (IDP) est passé de 30 % à 20 % depuis l'année dernière. Les 80 % restants utilisent désormais plusieurs IDP pour gérer l'identité de l'entreprise.Compte tenu de cette fragmentation, il n'est peut-être pas surprenant d'apprendre que les trois principales préoccupations des entreprises en matière de sécurité dans le nuage sont le manque de visibilité des politiques d'accès (67 %), les menaces basées sur l'identité (65 %) et le respect des réglementations en matière de confidentialité des données (56 %).", déclare Michael Sampson, analyste principal d'Osterman Research. "Parmi les autres résultats, 56 % des entreprises n'ont pas de version unique de la vérité pour les identités et leurs attributs associés, ce qui accroît les inquiétudes concernant la duplication des identités et la probabilité d'un accès non autorisé et d'une violation des informations d'identification. Moins de la moitié des entreprises interrogées (41 %) affirment pouvoir appliquer des politiques d'accès cohérentes pour réduire les risques liés à l'identité et à la sécurité. Ce chiffre est inférieur à celui de l'année dernière (55 %), soit une baisse de 25 % d'une année sur l'autre.En outre, 60 % des entreprises n'ont ni les ressources ni le temps nécessaires pour réécrire d'anciennes applications obsolètes afin qu'elles puissent prendre en charge des protocoles d'identité modernes et fonctionner avec des systèmes d'identité en nuage qui offrent des contrôles de sécurité améliorés tels que l'authentification sans mot de passe. En fait, 78 % d'entre eux n'ont même pas accès au code source nécessaire pour mettre à jour leurs applications afin qu'elles puissent utiliser des systèmes d'identité modernes.", déclare Eric Olden, PDG de Strata Identity. "Source : Strata Identity Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Selon vous, quelle est la solution à ce problème ?