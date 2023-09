Le retrait de nos applications du cloud a été la principale célébration de notre sortie, mais voir les dépenses réelles chuter est la plus belle récompense. En effet, le seul moyen de faire passer les prix du cloud d'obscènes à simplement choquants est d'avoir recours à des instances réservées. Il s'agit de s'engager un an ou plus à l'avance pour un certain niveau de dépenses. Par conséquent, nous n'avons pas eu droit à la baisse instantanée de nos factures après le déplacement des applications, mais elle se profile à l'horizon. Oh, ça vient !Nos dépenses liées au cloud (sans S3) ont déjà baissé de 60 %. Nous sommes passés d'environ 180 000 $/mois à moins de 80 000 $. Cela représente une économie d'un million de dollars au rythme annuel, et nous avons encore une grosse baisse à venir en septembre, avant que les dépenses restantes ne s'amenuisent jusqu'à la fin de l'année.Comparons cela à ce que nous avons dépensé pour acheter nos propres serveurs. Nous avons dû acheter pour environ un demi-million de dollars de nouvelles machines pour remplacer toutes les locations dans le cloud. Bien qu'il y ait d'autres coûts additionnels associés aux serveurs supplémentaires, il s'agit de bagatelles dans le grand schéma (notre équipe d'exploitation est restée la même, par exemple). En d'autres termes, si l'on compare l'argent économisé à l'argent dépensé, nous aurons fait des gains sur le gros achat avec les économies mensuelles actuelles dans moins de six mois. C'est tout simplement incroyable !Voyons ce qu'il en est au bout du compte, mais il n'est pas nécessaire de beaucoup chercher pour voir que les économies réalisées atteindront environ 2 millions de dollars par an. Cela représente 10 MILLIONS DE DOLLARS sur cinq ans. C'est une somme absolument incroyable qui va directement au résultat.Encore une fois, et comme toujours, votre kilométrage peut varier. Peut-être n'utilisez-vous pas ces services coûteux comme Aurora/RDS ou OpenSearch, comme nous le faisions. Peut-être avez-vous des variations de charge importantes. Peut-être ceci, peut-être cela. Mais je ne pense pas que notre cas soit une anomalie.En fait, après avoir examiné les factures de cloud non optimisées d'autres sociétés de logiciels, nos économies pourraient en fait être modestes par rapport à ce qu'il est possible de faire. Saviez-vous que Snapchat a dépensé trois milliards de dollars pour le cloud au cours des cinq dernières années de son existence en tant qu'entreprise publique ? Ne me dites pas qu'il y a un milliard d'économies potentielles sur cette facture. Auparavant, cela n'avait pas d'importance, car personne ne se souciait de savoir si l'entreprise était rentable ou non, mais aujourd'hui, c'est en quelque sorte le cas ![David Heinemeier Hansson] a créé Basecamp et HEY for the underdogs en tant que co-propriétaire et directeur technique de 37signals. A créé Ruby on Rails. A écrit REWORK, It Doesn't Have to Be Crazy at Work et REMOTE. A gagné au Mans en tant que pilote de course. A combattu les grands monopoles technologiques en tant que défenseur de la législation antitrust. A investi dans des start-ups danoises.