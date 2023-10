Cloud Spanner de Google prétend être 50 % plus rentable que DynamoDB d'Amazon pour la plupart des charges de travail, ce qui permet aux clients de réaliser d'importantes économies.

Cloud Spanner a augmenté son débit de lecture de 50 % et porté la capacité de stockage de chaque nœud Spanner à 10 téraoctets.

Bien que les affirmations de Google concernant les performances de Cloud Spanner puissent être exactes, il est important de prendre en compte les détails nuancés et de ne pas se fier uniquement à la rhétorique promotionnelle.

La comparaison des coûts entre Cloud Spanner et DynamoDB dépend de la charge de travail spécifique, la tarification de DynamoDB pouvant être nettement inférieure sur la base d'une tarification par requête.

Google Cloud, avec une part de marché de 11 %, progresse sur le marché du cloud public, mais doit faire face à la forte concurrence d'AWS, qui détient une part de marché dominante de 34 %.

Augmentation du débit de lecture et extension du stockage

Cloud Spanner vs. DynamoDB : démêler le vrai du faux

Comparaison des coûts et de la concurrence sur le marché

Dans le cadre des mises à jour, le débit de lecture de Cloud Spanner a été augmenté de 50 %. En outre, chaque nœud Spanner peut désormais accueillir 10 téraoctets de stockage, contre une limite précédente de 4 To. Ces améliorations seront déployées pour tous les clients Spanner dans les mois à venir, et les mises à niveau du stockage suivront bientôt.Dans un billet de blog, Google compare directement Cloud Spanner et DynamoDB d'Amazon, affirmant que les performances maximales de Spanner atteignent 3 milliards de requêtes par seconde, tandis que DynamoDB traite 126 millions de requêtes par seconde en période de pointe. Toutefois, il est essentiel de noter que le chiffre de "" cité par Google est tiré de l'article de blog d'Amazon sur le Prime Day et ne représente qu'une mesure du trafic pendant cet événement, plutôt que le débit maximal théorique de DynamoDB.Bien qu'il n'y ait pas de chiffre explicite pour les requêtes maximales par seconde de DynamoDB, la documentation AWS de 2021 suggère qu'elle ne peut gérer que des "" de requêtes par seconde en période de pointe. Si les affirmations de Google concernant les capacités de Cloud Spanner sont exactes, la réalité est plus nuancée que ne le suggère la rhétorique promotionnelle.Google souligne que Cloud Spanner est désormais "" que DynamoDB, mais cette affirmation est assortie d'une mise en garde : cela dépend de la charge de travail considérée. Alors qu'une instance de Cloud Spanner commence à 65 dollars par mois, la tarification de DynamoDB est plus variable et peut-être nettement inférieure sur la base d'une tarification à la demande.Les tactiques de marketing agressives de Google s'inscrivent dans le cadre de sa lutte pour obtenir une plus grande part du marché du cloud public, en contestant la domination d'AWS. Au quatrième trimestre 2022, Google Cloud détenait une part de marché de 11 %, contre 6 % au quatrième trimestre 2017, lorsque Cloud Spanner a été lancé. Cependant, AWS reste le leader incontestable avec une part de marché de 34 %.Malgré cela, Google Cloud continue de progresser. Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 28 % pour dépasser les 8 milliards de dollars, marquant le deuxième trimestre rentable consécutif de la division. Cette dynamique positive suggère que Google Cloud gagne du terrain et devient un concurrent redoutable dans le secteur de l'informatique dématérialisée.