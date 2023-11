Le rôle du cloud en 2023

Le cloud, une nécessité pour les entreprises en 2028

", a déclaré Milind Govekar, Distinguished VP Analyst chez Gartner. "Les analystes de Gartner ont discuté de l'évolution future du cloud lors du Gartner IT Symposium/Xpo en Inde, qui se tient jusqu'au jeudi 30 novembre.La plupart des entreprises considèrent actuellement le cloud comme une plateforme technologique. En 2023, les organisations utilisent le cloud computing soit comme un perturbateur technologique, soit comme un facilitateur de capacités. Gartner prévoit que plus de 50 % des entreprises utiliseront des plateformes cloud sectorielles d'ici à 2028 pour accélérer leurs initiatives commerciales. En 2028, la plupart des organisations exploiteront le cloud comme une nécessité commerciale (voir figure 1).Les organisations qui utilisent le cloud en tant que perturbateur technologique exploitent son potentiel de transformation pour révolutionner les styles et technologies informatiques non cloud, orientés vers les centres de données. "", a déclaré Govekar.Les entreprises qui adoptent la technologie cloud en tant que catalyseur de capacités utilisent son potentiel pour activer de nouvelles capacités telles que l'élasticité, l'intégration continue/la livraison cloud (CI/CD) rapide, les fonctions sans serveur et les API et processus infusés par l'IA, qui étaient difficiles à réaliser avant le cloud. Pour exploiter ces nouvelles capacités, les organisations doivent évaluer soigneusement des facteurs tels que leur investissement dans le développement des compétences, la suppression des silos opérationnels et la promotion de la collaboration entre les équipes pour adopter l'automatisation de manière transparente.Au cours des prochaines années, le cloud computing continuera d'évoluer, passant du statut de facilitateur d'innovation à celui de perturbateur d'entreprise et, en fin de compte, à celui de nécessité d'entreprise.Avec le cloud computing comme facilitateur d'innovation, les organisations peuvent distribuer largement des concepts commerciaux de plateforme en utilisant sa technologie de plateforme sous-jacente pour fournir des interconnexions, des capacités d'échelle, d'agrégation et d'analyse, ce qui permet l'utilisation de la technologie comme composant fondamental d'un modèle d'entreprise.", a déclaré Govekar.D'ici à 2028, la plupart des organisations se transformeront complètement en entités numériques capables de détecter et de répondre aux conditions de l'entreprise et du marché. "", a déclaré Govekar.Les clients de Gartner peuvent en savoir plus dans "Cloud Computing in 2028 : From Technology to Business Necessity" et "Forecast : Public Cloud Services, Worldwide, 2021-2027, 3Q23 Update." GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Gartner crédibles ou pertinentes ?