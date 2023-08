", déclare Eileen Smith, vice-présidente du programme Data & Analytics chez IDC. "Sur les 28 secteurs couverts par le Guide des dépenses, les trois plus importants en 2027 (Banque, Logiciels et services d'information, et Télécommunications) représenteront ensemble 326 milliards de dollars de dépenses en services de cloud public. Le commerce de détail et les services professionnels et personnels seront les industries suivantes en termes de dépenses, donnant aux cinq premières industries une part combinée de près de 36%. Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses jusqu'en 2027 sont les logiciels et les services d'information (TCAC de 24,0 %), les marchés financiers (TCAC de 21,9 %) et les télécommunications (TCAC de 21,8 %). En fait, tous les secteurs, à l'exception de celui de la consommation, afficheront un TCAC à deux chiffres au cours de la période de prévision 2023-2027.constitueront la catégorie la plus importante de l'informatique cloud, avec environ 40 % de l'ensemble des dépenses cloud public. SaaS - Applications connaîtra également la plus faible croissance des dépenses au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 15,8 % sur cinq ans. Les principales applications SaaS seront la gestion des ressources de l'entreprise (ERM) et la gestion de la relation client (CRM), suivies par les applications de gestion et de flux de contenu et les applications collaboratives.sera la deuxième catégorie de dépenses cloud public, suivie par la. Les dépenses PaaS seront la catégorie qui connaîtra la croissance la plus rapide avec un TCAC de 27,2 % sur cinq ans, grâce à l'achat de logiciels de gestion des données, de plateformes d'application et de logiciels d'analyse et de veille stratégique. Les dépenses en IaaS, qui comprennent les dispositifs de calcul, de stockage et de mise en réseau, seront la deuxième catégorie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 23,5 %.constitueront la plus petite catégorie de dépenses cloud représentant environ 15 % du marché global. Les logiciels de sécurité seront le domaine d'investissement le plus important dans cette catégorie, rivalisant avec les dépenses ERM dans la catégorie des applications SaaS. Les logiciels d'informatique physique et virtuelle connaîtront la croissance la plus rapide parmi les produits SIS.Les États-Unis seront le plus grand marché géographique du cloud public, avec des dépenses qui devraient atteindre 697 milliards de dollars en 2027. L'Europe occidentale sera le deuxième marché en 2027 avec des investissements totalisant 273 milliards de dollars, suivie par la Chine avec 117 milliards de dollars. L'Amérique latine connaîtra la croissance la plus rapide des dépenses avec un TCAC de 29,1 % sur cinq ans, suivie par la Chine avec un TCAC de 26,9 %.Source : IDCPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?