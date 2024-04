Dropbox est un service d'hébergement de fichiers exploité par la société américaine Dropbox, Inc. et propose des services de stockage cloud, de synchronisation de fichiers, de cloud personnel et de logiciel client. Dropbox a fait l'objet de critiques et a suscité la controverse sur des questions telles que les failles de sécurité et les problèmes de protection de la vie privée.Avec sa version spring 2024, Dropbox introduit le chiffrement de bout en bout. La nouvelle fonctionnalité de chiffrement de bout en bout renforce la protection des fichiers, garantissant que seules les personnes concernées peuvent y accéder. Les utilisateurs peuvent également établir une clé de chiffrement unique gérée par les services de gestion des clés FIPS 140-2 de niveau 3, offrant ainsi un niveau de sécurité plus élevé et une gestion simplifiée de tous les fichiers Dropbox de l'équipe.Cette version comprend également des intégrations avec Microsoft Teams, Co-Authoring et Copilot, conçues pour aider les équipes à rester organisées et à travailler plus efficacement avec le contenu stocké dans Dropbox.Dropbox Replay présente des fonctionnalités visant à accélérer les cycles de partage et de retour d'information, notamment la prise en charge des médias enrichis, l'intégration d'Avid Pro Tools, le filigrane dynamique pour la protection des contenus propriétaires et la personnalisation de la marque.Grâce à la nouvelle fonctionnalité DocSend Advanced Data Rooms, les entreprises peuvent partager plus rapidement et en toute sécurité des informations confidentielles importantes, ce qui réduit la charge administrative et permet aux équipes de se concentrer davantage sur la conclusion de contrats.Cette version présente également Dropbox Dash (version bêta), un outil de recherche universel optimisé par l'intelligence artificielle, conçu pour simplifier le travail des utilisateurs en les aidant à trouver ce dont ils ont besoin de manière plus efficace. Dropbox Dash est actuellement en version bêta et n'est disponible qu'en anglais aux États-Unis.Enfin, la mise à jour améliore l'expérience web récemment repensée, en proposant des aperçus de fichiers améliorés, de nouvelles actions rapides et des filtres dynamiques.Pensez-vous que ces mises à jour sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?