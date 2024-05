Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en matière de services de cloud public devraient augmenter de 20,4 % pour atteindre un total de 675,4 milliards de dollars en 2024, contre 561 milliards de dollars en 2023, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. Cette croissance est portée par l'IA générative (GenAI) et la modernisation des applications.", a déclaré Sid Nag, vice-président analyste chez Gartner. "Tous les segments du marché du cloud devraient connaître une croissance en 2024. L'infrastructure en tant que service (IaaS) devrait connaître la plus forte croissance des dépenses des utilisateurs finaux (25,6 %), suivie par la plateforme en tant que service (PaaS) (20,6 %).", a déclaré Nag. "Alors que les services d'infrastructure et de plateforme cloud entraînent la plus forte croissance des dépenses, le SaaS reste le segment le plus important du marché du cloud en termes de dépenses des utilisateurs finaux. Les dépenses SaaS devraient augmenter de 20 % pour atteindre 247,2 milliards de dollars en 2024.", a déclaré Nag. ": GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?