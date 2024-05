L'étude réalisée par Gatepoint Research pour Orca Security auprès de 200 décideurs seniors révèle également que 57 % des personnes interrogées identifient les mauvaises configurations comme leur principal risque en matière de sécurité du cloud, suivi par les accès non autorisés (50 %), les violations de données (35 %), les API non sécurisées (31 %), le manque de visibilité (29 %) et les initiés malveillants (12 %).", déclare Gil Geron, PDG et cofondateur d'Orca Security. "Interrogés sur les changements susceptibles d'améliorer considérablement la posture de sécurité dans le cloud, 47 % des répondants déclarent que l'affûtage/l'augmentation de la visibilité sur l'ensemble de l'environnement cloud entraînerait la plus grande amélioration, suivie par la hiérarchisation des menaces/l'automatisation de l'atténuation des risques (39 %), la simplification des outils de sécurité dans le cloud (37 %), la réduction des frais généraux (33 %) et l'augmentation de l'effectif de l'équipe de sécurité (21 %).Les principaux objectifs en matière de sécurité du cloud comprennent l'amélioration de l'infrastructure (28 %), suivie de l'augmentation de l'efficacité (25 %), du maintien de la conformité (25 %), de l'élargissement de l'équipe de sécurité (13 %) et de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement (6 %).Orca Sécurity s'est donné pour mission de fournir la plateforme de sécurité cloud la plus complète au monde tout en adhérant à une conviction : une sécurité sans friction et des informations contextuelles, afin que vous puissiez prioriser vos risques les plus critiques et opérer dans le cloud en toute confiance. Avec un modèle de données unifiées offrant des informations contextuelles sur la sécurité, ainsi qu'une approche de plateforme pour sécuriser votre infrastructure cloud, Orca révolutionne la sécurité et mène la conversation à chaque tournant.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?