Microsoft se dit victime d'un acharnement de Google contre ses intérêts en Europe

Open Cloud Coalition : un nouvelle organisation que Microsoft voit d'un mauvais œil

Microsoft est un fournisseur de services cloud controversé sur le marché européen

Google : un autre géant américain qui veut dominer le marché européen du cloud

Rima Alaily, CVP et avocate générale adjointe de Microsoft, a publiquement accusé Google de vouloir nuire aux intérêts de Microsoft sur le marché du cloud en Europe. Elle allègue que Google a soutenu « des organisations qui se présentent comme des groupes militants, mais qui sont en réalité conçues pour promouvoir les intérêts de Google sous le couvert de la neutralité ». Les deux géants américains veulent chacun accaparer le marché européen du cloud computing.Google a apparemment fait appel à une agence européenne de lobbying et de communication pour former un nouveau groupe ciblant les services cloud de Microsoft. Selon un fournisseur européen de services cloud qui a refusé de participer et a alerté Microsoft, l'organisation serait principalement financée et dirigée par Google pour défier Microsoft dans l'UE et au Royaume-Uni. Rima Alaily a fait ces allégations dans un billet de blogue publié le lundi 28 octobre 2024.Rima Alaily explique : « l'une des sociétés approchées, qui a finalement refusé de participer, nous a dit que l'organisation serait dirigée et largement financée par Google dans le but d'attaquer les activités de cloud de Microsoft ». Le but de la manœuvre ? Influencer la réglementation européenne sur le cloud computing au profit de Google et au détriment de Microsoft. Elle a souligné aussi les campagnes de lobbying de Google auprès du groupe industriel européen CISPE.Le billet décrit comment Google aurait offert au CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) une somme importante pour poursuivre une plainte contre Microsoft, ce que le CISPE a refusé. Microsoft affirme que Google tente de se soustraire à l'intense surveillance réglementaire dont il fait l'objet à l'échelle mondiale, y compris 24 enquêtes antitrust. Pour ce faire, Google aurait financé et dirigé diverses actions de lobbying visant à discréditer ses concurrents.Microsoft accuse Google de faire pression sur les autorités de la concurrence pour qu'elles le classent comme un acteur de moindre importance sur les marchés du cloud computing, alors que la capacité de ses centres de données de 3 500 MW et sa croissance rapide le placent parmi les fournisseurs de services cloud à très grande échelle.Les allégations de Microsoft interviennent parallèlement au lancement d'une association de fournisseurs de services cloud appelée Open Cloud Coalition (OCC). L'OCC a été lancée le 29 octobre 2024 et se décrit comme une alliance de fournisseurs et d'utilisateurs de services de cloud computing de premier plan qui vise à améliorer la concurrence, la transparence et la résilience au sein de l'industrie du cloud. La nouvelle coalition compte actuellement dix membres.Ses membres comprennent Centerprise International, Civo, Gigas et Google Cloud et des entreprises nationales telles que ControlPlane, DTP Group, Prolinx, Pulsant, Clairo et Room 101. L'organisation exhorte les autorités européennes de la concurrence à se montrer « rigoureuses et courageuses » dans leurs examens du secteur du cloud. Microsoft voit cette coalition d'un mauvais œil et pense qu'elle sert de couverture à Google pour saboter ses rivaux.Nicky Stewart, vétéran du secteur cloud, ancien membre du CISPE et porte-parole de l'OCC, affirme : « le marché du cloud ne dispose pas des règles du jeu équitables nécessaires pour stimuler l'innovation, la concurrence et la valeur ajoutée pour les clients. Une plateforme dédiée faisant campagne sur ces questions est nécessaire pour défendre l'équité, l'ouverture et l'interopérabilité, en veillant à ce que les règles et les pratiques de l'industrie soutiennent ces principes ».Nicky Stewart ajoute également : « le lancement de l'Open Cloud Coalition ne pouvait pas intervenir à un moment plus critique. La réglementation étant de plus en plus stricte, il est essentiel que toutes les voix soient entendues pour que l'écosystème du cloud reste compétitif et innovant. Nos principes fondateurs sont très clairs : chaque membre aura une voix égale. Nous invitons toutes les entreprises technologiques qui partagent cette vision à nous rejoindre ».Toutefois, pour Rima Alaily il s'agit d'un groupe « astroturf » (ou groupe de lobbying déguisé) conçu pour discréditer Microsoft auprès des autorités de la concurrence et des décideurs politiques et pour induire le public en erreur. L'avocate a déclaré que Google avait tenté de dissimuler son implication dans l'OCC. Elle affirme également que Google a recruté des fournisseurs européens de cloud pour servir de visage public à l'organisation, dans le but de rester en retrait.Microsoft a presque toujours été en conflit avec le CISPE au sujet de ses pratiques en Europe. Le groupe a déposé une plainte contre Microsoft auprès de la direction générale de la concurrence de l'UE en novembre 2022 pour contester les modifications apportées par Microsoft à ses conditions de licence. Microsoft et le CISPE ont entamé des pourparlers début 2024 afin de trouver une issue et, en juillet, Microsoft a accepté de payer 20 millions d'euros pour régler le différend.Rima Alaily a attiré l'attention sur cette enquête antitrust résolue avec la CISPE. En plus du règlement en espèces, Microsoft a déclaré qu'il développerait un produit - Azure Stack HCI pour les fournisseurs de cloud européens (Hosters) - qui permettrait aux membres du CISPE d'exécuter des logiciels Microsoft sur leurs plateformes à des prix équivalents à ceux de Microsoft. Toutefois, cela n'a pas satisfait des acteurs comme Amazon Web Services (AWS) ou Google Cloud.À l'époque, l'ancien responsable de la plateforme chez Google Cloud , Amit Zavery, avait déclaré : « nous explorons nos options pour continuer à lutter contre les licences anticoncurrentielles de Microsoft afin de promouvoir le choix, l'innovation et la croissance de l'économie numérique en Europe ». Peu après, des informations ont fait état d'une offre de Google à la CISPE de 470 millions d'euros pour poursuivre son procès antitrust contre Microsoft, offre qui a été refusée.Rima Alaily a déclaré que « le lancement de l'OCC a été motivé par le rejet de l'offre de Google par le CISPE et que l'OCC sera largement financée par Google dans le but d'attaquer les activités cloud de Microsoft dans l'UE et au Royaume-Uni. Le billet de blog affirme également que Google est le principal bailleur de fonds de la Coalition for Fair Software Licensing, basée aux États-Unis, qui a critiqué les activités cloud de Microsoft aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE.Google n'a pas encore répondu à ces accusations spécifiques. Toutefois, dans des déclarations antérieures, l'entreprise a maintenu que son soutien aux organisations qui promeuvent l'innovation et la concurrence loyale au sein de l'industrie technologique. Google pourrait faire valoir qu'il soutient diverses perspectives politiques par le biais de partenariats afin de s'aligner sur ses intérêts stratégiques, à l'instar d'autres entreprises technologiques dans le monde.Toutefois, Google fait l'objet d'un nombre impressionnant d'enquêtes antitrust en Europe et aux États-Unis dans de nombreux domaines. Rima Alaily affirme qu'avec 24 enquêtes antitrust en cours contre Google, « ce dernier devrait se concentrer sur les questions légitimes relatives à ses activités, au lieu de consacrer ses vastes ressources à démolir les autres ». Google risque le démantèlement de ses activités publicitaires dans un procès contre la justice américaine. Microsoft estime que les méthodes de Google visent à faire pencher la réglementation en sa faveur, au lieu d'une concurrence loyale. Il ajoute que Google a tenté d'attiser les inquiétudes liées à la cybersécurité, la localisation des données et l'interopérabilité des clouds. Microsoft s'engage à faire preuve de transparence et à modifier les pratiques en matière de licences et les solutions d'entreprise sur la base de préoccupations légitimes, et non de campagnes obscures.Au Royaume-Uni, l'autorité des marchés et de la concurrence (CMA) mène actuellement une enquête sur le secteur du cloud computing. En septembre 2024, elle a annoncé qu'elle prolongeait son enquête de quatre mois en raison de « la nature et de la complexité des problèmes », en accordant une attention particulière aux pratiques d'octroi de licences qui n'avaient pas été examinées précédemment dans le cadre de l'étude de marché de l'Ofcom.Bien qu'aucune entreprise n'ait été nommée, un rapport précédent de Computer Weekly a suggéré que les pratiques de Microsoft en matière de licences devaient faire l'objet d'un examen plus approfondi. Lors d'auditions liées à l'enquête de la CMA, AWS et Google ont tous deux critiqué les pratiques de Microsoft en matière de licences.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des allégations portées par Microsoft contre Google ?Quid de la guerre entre les géants américains pour dominer le marché européen du cloud ?Selon vous, comment l'Europe peut-elle se débarrasser de la domination technologique des géants américains ?