Les dépenses mondiales en services cloud devraient augmenter de 19 % en 2025, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud se classant toujours parmi les trois premiers fournisseurs de cloud, d'après Canalys

Au quatrième trimestre 2024, le classement des trois principaux fournisseurs de cloud - AWS, Microsoft Azure et Google Cloud - est resté inchangé par rapport au trimestre précédent, leur part de marché combinée représentant 64 % des dépenses mondiales en matière de cloud. Collectivement, leurs dépenses totales ont augmenté de 25 % d'une année sur l'autre.AWS, le leader du marché, a maintenu un taux de croissance annuel de 19 %, identique à celui du trimestre précédent. Pendant ce temps, Microsoft Azure et Google Cloud ont subi une légère baisse de leur taux de croissance en glissement annuel par rapport au trimestre précédent. Ce ralentissement est principalement dû à une forte demande axée sur l'IA dépassant l'offre, car les principaux fournisseurs de cloud ont déclaré que la croissance restait limitée par une capacité restreinte, créant un équilibre serré entre l'offre et la demande.L'IA devenant plus efficace et largement adoptée, la demande devrait croître de manière exponentielle. En réponse, les hyperscalers du cloud réalisent des investissements importants pour faire croître la formation des modèles d'IA, le déploiement et les applications basées sur le cloud à l'échelle mondiale.Les dépenses d'investissement d'AWS ont atteint 26,3 milliards de dollars au quatrième trimestre, et les dépenses totales devraient dépasser 100 milliards de dollars en 2025. Les dépenses d'investissement de Microsoft au quatrième trimestre ont atteint 22,6 milliards de dollars, et l'entreprise prévoit d'investir environ 80 milliards de dollars dans les centres de données au cours de l'année fiscale. Google a annoncé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre que ses dépenses d'investissement devraient atteindre environ 75 milliards de dollars en 2025.« Les hyperscalers du cloud investissent à un rythme sans précédent », a déclaré Yi Zhang, analyste chez Canalys. « La course ne consiste plus seulement à offrir les meilleurs services d'IA - il s'agit de croître rapidement tout en assurant la viabilité financière et la compétitivité à long terme. »La course à l'IA reste férocement compétitive, les grandes entreprises faisant progresser leurs modèles propriétaires tout en s'adaptant rapidement aux nouveaux arrivants sur le marché. En janvier 2025, la startup chinoise DeepSeek a lancé DeepSeek R1, un modèle largement considéré comme changeant la donne en raison de ses performances de référence et de son rapport coût-efficacité. DeepSeek a été reconnu dans le monde entier pour avoir atteint des performances de niveau GPT-4o pour une fraction du coût. Les principaux fournisseurs de cloud ont réagi rapidement, intégrant DeepSeek R1 dans leurs plateformes presque immédiatement.« L'adoption rapide de DeepSeek R1 par les principaux fournisseurs de cloud met en évidence son impact disruptif, remettant en question les normes de l'industrie grâce à sa rentabilité et à ses performances élevées », a déclaré Rachel Brindley, directrice principale chez Canalys. « Au fur et à mesure que l'IA évolue, de nouveaux modèles vont continuer à émerger, stimulant l'innovation et la concurrence dans l'ensemble de l'écosystème. Les fournisseurs réagissent rapidement, garantissant aux clients un accès transparent pour explorer et intégrer les meilleures options. »AWS a conservé sa position de leader sur le marché mondial du cloud au quatrième trimestre 2024, s'assurant une part de marché de 33 % et réalisant une croissance de 19 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel. Pour l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud d'AWS a dépassé les 100 milliards de dollars US, ce qui lui permet de rester en tête.Lors d'AWS re:Invent en décembre, la société a présenté AWS Nova, un modèle de fondation disponible exclusivement sur Bedrock, proposé en trois variantes : Micro, Lite et Pro. En janvier 2025, AWS a annoncé l'intégration du dernier modèle de fondation R1 de DeepSeek dans ses plateformes d'IA phares, Amazon Bedrock et Amazon SageMaker.Pour s'adapter à l'accélération des avancées technologiques, notamment en matière d'IA et d'apprentissage automatique, AWS a raccourci la durée de vie de certains serveurs et équipements réseau de six à cinq ans, à compter de janvier 2025. Parallèlement, AWS continue d'accroître ses investissements en capital, et a récemment engagé plus d'un milliard de dollars américains dans des projets de centres de données axés sur l'IA dans l'Ohio et en Géorgie.Microsoft Azure est resté le deuxième fournisseur de cloud au quatrième trimestre 2024, avec une part de 20 % et une croissance annuelle impressionnante de 31 %. Microsoft a indiqué que la croissance d'Azure incluait une contribution de 13 % des services d'IA, qui ont augmenté de 157 % d'une année sur l'autre.En décembre, Azure a annoncé l'intégration du dernier modèle GPT-o1 d'OpenAI dans le service Azure OpenAI. Le modèle GPT-o1 est notamment doté d'une conception multimodale, permettant des entrées textuelles et visuelles. En janvier 2025, DeepSeek R1 a été officiellement publié sur Azure AI Foundry et inscrit dans le catalogue de modèles de GitHub. Il fait désormais partie du vaste portefeuille de Microsoft, qui compte plus de 1 800 modèles d'IA disponibles sur ces plateformes.En décembre, Microsoft a annoncé l'achèvement des trois zones de disponibilité Azure en Arabie saoudite, les opérations devant commencer en 2026. En février, elle a révélé son intention d'investir environ 700 millions de dollars américains pour étendre son cloud hyperscale et son infrastructure d'IA en Pologne d'ici juin 2026.Google Cloud, le troisième plus grand fournisseur de cloud, a conservé une part de marché de 11 % et a enregistré une forte croissance de 32 % en glissement annuel. Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes de Google Cloud a augmenté pour atteindre 93,2 milliards de dollars, contre 86,8 milliards de dollars au troisième trimestre. En décembre 2024, Google a lancé Gemini 2.0, son modèle d'IA multimodale le plus avancé, entièrement alimenté par des TPU. Deux mois plus tard, la série Gemini 2.0 - Gemini 2.0, Flash, Flash-Lite et Pro - est entièrement disponible via l'API Gemini sur Google AI Studio et Vertex AI.En décembre, l'entreprise a annoncé le lancement de sa quarante et unième région cloud au Mexique, marquant ainsi sa troisième région cloud en Amérique latine, après celles du Chili et du Brésil.