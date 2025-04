Les clients de l’UE envisagent de s'affranchir des grands fournisseurs de services Cloud US

Car des rapports font état de ce que les Etats-Unis se livrent à une surveillance de masse des Européens

Europes cloud customers eyeing exit from US hyperscalers https://t.co/Fek7JTL54e #news — Technology News (@15MinuteNewsTec) April 17, 2025

🇪🇺☁️⚙️ OVHCloud Warns Trade Tensions Are Driving Strategic Shift in Europe’s Cloud Choices



🔹 Summary:



OVHCloud’s CEO says rising global trade tensions are pushing European firms to view cloud provider selection as a matter of strategic autonomy, not just technology.



As U.S.… pic.twitter.com/rX4mSID6ZN — PiQ (@PiQSuite) April 17, 2025

La situation est telle que l’UE est en sus reconnue comme une colonie logicielle de Microsoft

Exactly why we just built @celestical_eu - not just for AI apps - it's for any #European deploying a service for Europeans. It makes no sense to use U.S. #clouds anymore; unless you want to pay more, and have bad performances.

We are reaching up to 70% #cost reduction - Insane!!! https://t.co/vkaapxnnaG — Dr. Red Boumghar (@redotics) April 18, 2025

La Russie et la Chine ont saisi l’ampleur de la situation et s’activent à changer la donne



Des fournisseurs comme Nextcloud et OVHCloud font état d'un pic de demandes de renseignements de la part de leurs clients. Les responsables desdites structures attribuent ce phénomène non seulement à l'effet Trump, mais aussi aux actions de l'administration américaine dans son ensemble.Au début du mois d’avril 2024 une annonce secoue le net : Un État fédéral allemand fait passer 30 000 PC de Microsoft Windows et Microsoft Office à Linux, LibreOffice et d'autres logiciels libres et open-source , cette annonce parait logique, mais pourquoi cela choque t'il en fin de compte ? Pourquoi est-ce qu'au final ça n'est qu'une exception qui confirme la règle ? la règle c'est qu'en réalité à de très rares exceptions près, toute l’Europe est restée sous Microsoft Windows et Microsoft Office, mais pourquoi donc ? et c'est la qu'un excellent documentaire refait surface sur les réseaux sociaux, qui explique tout.Le lundi 19 février 2018, à 22h55, un reportage télévisé de 45 minutes sur la dépendance des administrations publiques à l'égard de Microsoft a été diffusé sur Das Erste, la première chaîne de l'ARD (radiodiffuseur public allemand). Il s'intitule " The Microsoft Dilemma ; Software Colony Europa " (Le dilemme Microsoft ; la colonie logicielle en Europe). Une partie de l'émission traitait de l'accord Open Bar entre Microsoft et le ministère français de la Défense, et proposait des interviews d'une sénatrice française, Joelle Garriaud-Maylam, d'une journaliste française qui avait fait un reportage sur le sujet en 2017, Leïla Minano, et du responsable des affaires publiques d'April, Étienne Gonnu.Une équipe multinationale de journalistes - Investigate Europe - a rédigé une série d'articles sur la dépendance désastreuse de l'Europe à l'égard de Microsoft, chacun analysant un cas national spécifique de dépendance publique à la firme américaine. L'article français, écrit par Leïla Minano et publié dans le magazine d'information Marianne en mai 2017 (en français), portait sur l'accord Open Bar entre Microsoft et le ministère français de la Défense. Le reportage télévisé a été réalisé dans la foulée de cette impressionnante enquête journalistique, et revient sur l'accord Open Bar.Il est intéressant de noter que l'article de Marianne - qui a révélé des informations précieuses sur la façon dont l'accord Open Bar a été initialement conclu, et a confirmé qu'il avait été renouvelé pour quatre années supplémentaires - a aidé April à obtenir le texte du nouveau contrat (en français) par le biais d'une demande d'accès aux documents administratifs. Cela a finalement incité une sénatrice française, Joelle Garriaud-Maylam, à soumettre une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête sur cet accord Open Bar en octobre 2017. Vladimir Poutine veut que la Russie créé des consoles de jeux vidéo, des services de gaming en nuage et des systèmes d’exploitation souverains . Le gouvernement a la charge d’étudier les besoins en matière de production nationale de consoles de jeux fixes et portable, de services de cloud gaming et d’OS souverains. Le Premier ministre est responsable de la supervision de ces tâches qui doivent déboucher sur une planification attendue à mi-parcours du mois de juin à venir. L’initiative s’inscrit dans le contexte des sanctions contre la Russie en raison de l’invasion militaire de l’Ukraine. Grosso modo, le débat tourne autour de la question de savoir si les sanctions contre la Russie paralyseront l’industrie technologique russe ou accéléreront son indépendance vis-à-vis des pays occidentaux.Vladimir Poutine a chargé le gouvernement d’organiser la production nationale de console de jeux vidéo, de services de gaming en nuage et de systèmes d’exploitations souverains. Le gouvernement est susceptible de confier les aspects logiciels de l’initiative à la société russe VK derrière le lancement du magasin d’applications RuStore en réponse au retrait des alternatives occidentales. L’industriel GS Group spécialiste en production des systèmes électroniques est pressenti comme chargé de la fabrication en sous-traitance des appareils dans le cadre de ce projet de création de consoles de jeux vidéo, de services de gaming en nuage et de systèmes d’exploitations souverains. La décision des autorités russes fait suite au sevrage des entreprises russes des services en nuage des GAFAM Partagez-vous les avis selon lesquels l’Europe est une colonie logicielle des USA ?Partagez-vous les avis selon lesquels les sanctions américaines auront pour conséquence d’accélérer l’affranchissement des technologies américaines ?