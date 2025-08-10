OVHcloud dévoile son Impact Tracker environnemental et renforce son engagement pour un cloud plus responsable, une version enrichie de la calculatrice carbone intégrant bientôt une approche multicritère.

OVHcloud annonce le lancement de son Impact Tracker environnemental. Cet outil est une version enrichie de la calculatrice carbone, intégrant de nouveaux univers cloud et bientôt une approche multicritère. L'Impact Tracker environnemental permet de mesurer avec précision l'empreinte carbone des infrastructures utilisées pour les produits Baremetal, Hosted Private Cloud et Public Cloud Compute et s'étendra très prochainement à Public Cloud Storage ainsi quà l'univers Web Hosting.
À lheure où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à limpact environnemental de leurs usages du numérique, OVHcloud sapprête à franchir une nouvelle étape majeure et lance lImpact Tracker environnemental. L'Impact Tracker environnemental permet aux entreprises de mesurer, comprendre et suivre avec précision lempreinte carbone de leurs infrastructures cloud, depuis la phase de fabrication jusqu'à l'exploitation de l'infrastructure, et bientôt également selon une approche multicritère (eau, ressources abiotiques, usage des terres ).
Selon OVH, lImpact Tracker environnemental offre une transparence totale, une analyse complète du cycle de vie des équipements et intègre les dernières avancées méthodologiques validées par des experts indépendants. Dans un contexte où la responsabilité environnementale devient un critère clé de compétitivité, OVHcloud confirme ainsi ses engagements pour un numérique plus responsable, reconnu par S&P Global Ratings parmi les 16% dentreprises les plus performantes de son secteur dans le cadre du Corporate Sustainability Assessment.
Un outil de suivi dimpact environnemental des plus innovants
LImpact Tracker environnemental d'OVHcloud permet aux clients de comprendre et suivre les émissions de carbone associées à leur utilisation du cloud. Il sagit de la version avancée de la calculatrice carbone, créée en 2023. L'Impact Tracker environnemental permet de mesurer avec précision l'empreinte carbone des infrastructures utilisées pour les produits Baremetal, Hosted Private Cloud et Public Cloud Compute et s'étendra très prochainement à Public Cloud Storage ainsi quà l'univers Web Hosting. La méthodologie de décompte rigoureux des émissions de gaz à effet de serre d'OVHcloud a été enrichie pour répondre à la complexité et à la variété de ses produits, permettant ainsi d'atteindre un niveau de précision et de performance très élévé.
LImpact Tracker environnemental OVHcloud fournit des informations transparentes et exhaustives couvrant les scopes 1, 2 et 3, depuis la phase de fabrication jusqu'à l'exploitation de l'infrastructure, proposant également une analyse complète du cycle de vie, aussi bien au niveau des composants que de lempreinte carbone liée à la consommation de services cloud. Ce dernier fait référence sur le marché pour son niveau d'accomplissement méthodologique et sa transparence, comme latteste l'étude menée par le cabinet de recherche et dexpertise en numérique responsable IJO.
Davantage de fonctionnalités et critères pour des informations plus précises et transparentes
OVHcloud poursuit l'amélioration de son Impact Tracker environnemental en y intégrant de nouvelles fonctionnalités de pointe. Les dernières innovations permettent désormais de prendre en compte les émissions de la phase d'usage sous deux angles, en utilisant à la fois les facteurs d'émission moyens des pays et ceux des fournisseurs d'électricité avec lesquels le Groupe travaille, ainsi que le reconditionnement des composants lors de la phase dassemblage des serveurs. Ces améliorations permettent aux clients OVHcloud d'avoir une meilleure compréhension de l'empreinte carbone de leur infrastructure cloud et encouragent des pratiques plus responsables.
Le Groupe intégrera également prochainement dans loutil les émissions de gaz à effet de serre, mais également l'eau, les ressources abiotiques et les impacts de l'utilisation des terres, le rendant ainsi multicritère.
« Dans un monde où chaque geste compte, évaluer avec précision et transparence son empreinte environnementale nest plus une option, cest une responsabilité. En tant quacteur engagé, chez OVHcloud, nous accompagnons nos clients dans la compréhension et la maitrise de leur impact. C'est pourquoi nous améliorons continuellement notre Impact Tracker environnemental, qui fait référence sur le marché pour sa rigueur méthodologique et sa complétude. Nous sommes déterminés à poursuivre nos engagements pour contribuer à une industrie du cloud plus durable et responsable. » déclare Grégory Lebourg, Global Environmental Director chez OVHcloud.
OVHcloud, pionnier du cloud durable depuis plus de 25 ans
Depuis sa création, la mission et les pratiques dOVHcloud contribuent à un numérique responsable. Grâce à ses nombreuses innovations, notamment l'utilisation de sa technologie de watercooling à grande échelle et son modèle industriel verticalement intégré, les datacenters du Groupe affichent des index PUE et WUE (scores d'efficience de la consommation d'énergie et deau) parmi les meilleurs de l'industrie. Début 2025, le Groupe a été classé dans les entreprises les 16% les plus performantes de son secteur dans le cadre du Corporate Sustainability Assessment mené par S&P Global Ratings, traduisant ainsi une nouvelle fois son engagement pour un cloud durable.
Disponibilité et prochaines étapes
LImpact Tracker environnemental est disponible pour tous les clients OVHcloud à l'échelle mondiale, à l'exception des États-Unis. Il est directement accessible depuis le Manager OVHcloud et via une API dédiée. Les nouveautés seront progressivement intégrées au cours de l'année : Public Cloud Compute est déjà disponible, tandis que Storage, Web Hosting et la prise en charge multicritères le seront prochainement.
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 44 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe sappuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par lorchestration de son réseau de fibre optique.
Source : OVHcloud
