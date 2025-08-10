OVHcloud dévoile son Impact Tracker environnemental et renforce son engagement pour un cloud plus responsable, une version enrichie de la calculatrice carbone intégrant bientôt une approche multicritère.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 504 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

OVHcloud, anciennement OVH, est une entreprise française. Elle pratique initialement l'hébergement de serveur, et est un fournisseur d'accès à Internet (FAI), puis opérateur de télécommunications pour les entreprises. Elle se développe, à la fin des années 2010, dans le cloud computing (informatique en nuage). La société affirme desservir plus dun million et demi de clients, en sappuyant sur un réseau de trente-deux centres de données répartis entre lEurope, lAmérique du Nord et lAsie-Pacifique.À lheure où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à limpact environnemental de leurs usages du numérique, OVHcloud sapprête à franchir une nouvelle étape majeure et lance lImpact Tracker environnemental. L'Impact Tracker environnemental permet aux entreprises de mesurer, comprendre et suivre avec précision lempreinte carbone de leurs infrastructures cloud, depuis la phase de fabrication jusqu'à l'exploitation de l'infrastructure, et bientôt également selon une approche multicritère (eau, ressources abiotiques, usage des terres ).Selon OVH, lImpact Tracker environnemental offre une transparence totale, une analyse complète du cycle de vie des équipements et intègre les dernières avancées méthodologiques validées par des experts indépendants. Dans un contexte où la responsabilité environnementale devient un critère clé de compétitivité, OVHcloud confirme ainsi ses engagements pour un numérique plus responsable, reconnu par S&P Global Ratings parmi les 16% dentreprises les plus performantes de son secteur dans le cadre du Corporate Sustainability Assessment.LImpact Tracker environnemental d'OVHcloud permet aux clients de comprendre et suivre les émissions de carbone associées à leur utilisation du cloud. Il sagit de la version avancée de la calculatrice carbone, créée en 2023. L'Impact Tracker environnemental permet de mesurer avec précision l'empreinte carbone des infrastructures utilisées pour les produits Baremetal, Hosted Private Cloud et Public Cloud Compute et s'étendra très prochainement à Public Cloud Storage ainsi quà l'univers Web Hosting. La méthodologie de décompte rigoureux des émissions de gaz à effet de serre d'OVHcloud a été enrichie pour répondre à la complexité et à la variété de ses produits, permettant ainsi d'atteindre un niveau de précision et de performance très élévé.LImpact Tracker environnemental OVHcloud fournit des informations transparentes et exhaustives couvrant les scopes 1, 2 et 3, depuis la phase de fabrication jusqu'à l'exploitation de l'infrastructure, proposant également une analyse complète du cycle de vie, aussi bien au niveau des composants que de lempreinte carbone liée à la consommation de services cloud. Ce dernier fait référence sur le marché pour son niveau d'accomplissement méthodologique et sa transparence, comme latteste l'étude menée par le cabinet de recherche et dexpertise en numérique responsable IJO.OVHcloud poursuit l'amélioration de son Impact Tracker environnemental en y intégrant de nouvelles fonctionnalités de pointe. Les dernières innovations permettent désormais de prendre en compte les émissions de la phase d'usage sous deux angles, en utilisant à la fois les facteurs d'émission moyens des pays et ceux des fournisseurs d'électricité avec lesquels le Groupe travaille, ainsi que le reconditionnement des composants lors de la phase dassemblage des serveurs. Ces améliorations permettent aux clients OVHcloud d'avoir une meilleure compréhension de l'empreinte carbone de leur infrastructure cloud et encouragent des pratiques plus responsables.Le Groupe intégrera également prochainement dans loutil les émissions de gaz à effet de serre, mais également l'eau, les ressources abiotiques et les impacts de l'utilisation des terres, le rendant ainsi multicritère.» déclare Grégory Lebourg, Global Environmental Director chez OVHcloud.Depuis sa création, la mission et les pratiques dOVHcloud contribuent à un numérique responsable. Grâce à ses nombreuses innovations, notamment l'utilisation de sa technologie de watercooling à grande échelle et son modèle industriel verticalement intégré, les datacenters du Groupe affichent des index PUE et WUE (scores d'efficience de la consommation d'énergie et deau) parmi les meilleurs de l'industrie. Début 2025, le Groupe a été classé dans les entreprises les 16% les plus performantes de son secteur dans le cadre du Corporate Sustainability Assessment mené par S&P Global Ratings, traduisant ainsi une nouvelle fois son engagement pour un cloud durable.LImpact Tracker environnemental est disponible pour tous les clients OVHcloud à l'échelle mondiale, à l'exception des États-Unis. Il est directement accessible depuis le Manager OVHcloud et via une API dédiée. Les nouveautés seront progressivement intégrées au cours de l'année : Public Cloud Compute est déjà disponible, tandis que Storage, Web Hosting et la prise en charge multicritères le seront prochainement.OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 44 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe sappuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par lorchestration de son réseau de fibre optique.Pensez-vous que cet outil est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?